TFF Başkanı Demirören'den önemli açıklamalar

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Futbol Aktüel programında spor medyası yöneticilerinin sorularını yanıtladı.

Demirören'in konuşmasında öne çıkan sözler şöyle;

- Kulüplerimiz ile ilgili UEFA'da temasta bulunduk. Kulüplerin borç yapılandırmasında gösterdiği emekten UEFA çok memnun.

- TFF Başkanı olduğum sürece Beşiktaş'taki 100 milyon TL borcu almayacağım.

- Milli Takım'daki krizin Kosova maçı öncesi bir şekilde çözüleceğini biliyorduk. Bu yüzden müdahale etmedik. Milli Takım'daki kriz sona erdi ve artık Milli Takım toparlandı. Bundan sonra kriz olacağını düşünmüyorum.

- Hakem hataları dünyanın her yerinde yapılıyor. Hakem hatalarını azaltmak için tüm paydaşlar hep birlikte hareket etmeliyiz.

- Kamuoyunda yaratılan baskı, hakemleri hata yapmasına sebep olabiliyor.

- Bir sistem kötü gidiyor diye gidersek, hiçbir yeniliğe imza atamayız. Her reform, sancıyla başlar.

- Hakem eğitimi için daha fazla ne gerekiyorsa yapacağız.

- Mart ayında Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin testlerine başlayacağız.

- Hakemlere her zaman ''Adil olun, hata yapmaktan korkmayın, hatayı hata ile telafi etmeye kalkmayın'' demişimdir.

- MHK Başkanı Namoğlu ile görüştüm. İkinci yarıdan umutlu olduğunu söyledi.

- Yapacağımız her reformda Kulüpler Birliği'nin görüşünü alıyoruz.

- Video Yardımcı Hakem Sistemi'yle ilgili Kulüpler Birliği ile bir komisyon kuracağız. Tüm yeniliklerimizde bunu yaptık.

- 1., 2. ve 3. Lig'e vakıf kurdurduk. Her kararı birlikte alıyoruz.

- Video Yardımcı Hakem Semineri'ne herkese çağırdık, yalnızca 2 teknik direktör ve 2 hakem geldi.

- 15 Temmuz sonrası güvendiğimiz, futbol camiasının bildiği, saydığı bir isim olduğu için Namoğlu'nu MHK Başkanlığına getirdi.

- Gözlemcilik sistemine İngiltere modelinin aynısını getireceğiz. Birkaç gözlemci maçı ertesi gün videodan izleyecekler.

- Bu gözlemciler, kararları raporlayıp belirlenmiş bir komiteye sunacaklar. Bu fikir aşamasında henüz.

- Ne kadar açık olursak, o kadar da komplo teorilerinden de Türk futbolunu kurtarmış oluruz.

- Göreve geldiğimizde 300 milyon TL olan bütçemiz şu an 550 milyon TL.

- Ayrıca bu süreçte 196 milyon TL'lik de tasarrufumuz var.

- Avrupa'nın en büyük 5. yayın geliri olan bir lige sahibiz.

- Federasyonumuzda 2- ya da 3 kişi 25 bin TL'nin üzerinde maaş alıyor.

- Passolig öncesi seyirci ortalaması 10.000 civarlarındaydı, şimdi ise 8.000 civarlarında.

- Bu 2.000 kişi zaten tribünlerde görmek istediğimiz kişilere denk geliyor. Passolig ile bunu uyguladık.

- Tribünleri doldurma konusunu ancak kulüplerle birlikte hareket ederek çözebiliriz.

- Stadyumların bir eğlence yeri olduğunu göstermeliyiz. Kavga ortamını sonlandırmalıyız. Aileleri tribüne çekmeliyiz.

- Türk futbolunda 2 duayen kaldı. Biri İlhan Cavcav, diğeri ise Aziz Yıldırım.

- TFF Genel Kurulu'nun delege yapısının değişmesi gerekiyor. Bu fikre açığım. Gelen önerileri değerlendirebiliriz.

- Genel Kurul'daki delege yapısının değişmesi statü değişikliği gerektiriyor. Bu da ancak Genel Kurul kararıyla değişebilir.

- Fatih Hoca sadece A Milli Takım'ın hocası değil. Türkiye Futbol Direktörü'dür. Kendisinin altyapıyla ilgili çalışmaları var

- Fatih Terim'in hem Galatasaray'ı hem de Milli Takımı çalıştırmasına sıcak bakmam.

- Fatih Hocamız ileriki dönemlerde altyapı sistemiyle ilgili projelerini açıklayacak.

- Altyapılar, sadece Milli Takım'ın değil, Türk futbolunun sorunudur.

- En iyi hocaların altyapılarda olması lazım. Altyapılar hatır için alınmış eski oyuncularla dolu.

- Kulüpler, transferlerini lisanslı menajerler üzerinden yapmak zorunda.

-Nisan ayında UEFA Yönetim Kurulu seçimi var. Umuyorum Sn. Servet Yardımcı da UEFA Yönetimi'ne seçilecek.

- UEFA Başkanı da Servet Bey'in yönetime girmesini destekliyor.

- Alex Ceferin UEFA Başkanlığını görevde olduğu sürece destekleyeceğiz.

- Gündüz maçlarını oynatmaya kısmen başladık. Bu sayının artması için yayıncı kuruluşun da görüşü önemli.

- Milli Takım olarak her maç tribünleri dolduruyoruz. İstanbul'da takımdaşlık olduğu sürece maçları Anadolu'da oynayacağız.

- Konya ve Antalya'nın ardından Mart ayında Eskişehir'deki yeni stadyumda da maç oynayacağız.

- Bence milli futbolcuların prim almamaları lazım. Milli Takım, milli bir davadır. Ama bizde sistem böyle gelmiş"

- Fatih Hoca, maaşını TL'ye çevirdi. Teşekkür ediyorum.

- Milli Takım antrenörü Levent Şahin'in maaşını dondurduk. Şu an Adanaspor teknik direktörü olduğundan bizden maaş almıyor.

SORU: "TFF başkanlığınızı bir cümle ile özetlemek isteseniz, ne derdiniz?"

Yıldırım Demirören: "(Gülerek) Yeter Yıldırım Demirören, yeter"

İSTANBUL / (FOTOĞRAFLI)