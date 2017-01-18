TFF Başkanı Demirören'den önemli açıklamalar

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Futbol Aktüel programında spor medyası yöneticilerinin sorularını yanıtladı.
Demirören'in konuşmasında öne çıkan sözler şöyle;
- Kulüplerimiz ile ilgili UEFA'da temasta bulunduk. Kulüplerin borç yapılandırmasında gösterdiği emekten UEFA çok memnun.
- TFF Başkanı olduğum sürece Beşiktaş'taki 100 milyon TL borcu almayacağım.
- Milli Takım'daki krizin Kosova maçı öncesi bir şekilde çözüleceğini biliyorduk. Bu yüzden müdahale etmedik. Milli Takım'daki kriz sona erdi ve artık Milli Takım toparlandı. Bundan sonra kriz olacağını düşünmüyorum.
- Hakem hataları dünyanın her yerinde yapılıyor. Hakem hatalarını azaltmak için tüm paydaşlar hep birlikte hareket etmeliyiz.
- Kamuoyunda yaratılan baskı, hakemleri hata yapmasına sebep olabiliyor.
- Bir sistem kötü gidiyor diye gidersek, hiçbir yeniliğe imza atamayız. Her reform, sancıyla başlar.
- Hakem eğitimi için daha fazla ne gerekiyorsa yapacağız.
- Mart ayında Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin testlerine başlayacağız.
- Hakemlere her zaman ''Adil olun, hata yapmaktan korkmayın, hatayı hata ile telafi etmeye kalkmayın'' demişimdir.
- MHK Başkanı Namoğlu ile görüştüm. İkinci yarıdan umutlu olduğunu söyledi.
- Yapacağımız her reformda Kulüpler Birliği'nin görüşünü alıyoruz.
- Video Yardımcı Hakem Sistemi'yle ilgili Kulüpler Birliği ile bir komisyon kuracağız. Tüm yeniliklerimizde bunu yaptık.
- 1., 2. ve 3. Lig'e vakıf kurdurduk. Her kararı birlikte alıyoruz.
- Video Yardımcı Hakem Semineri'ne herkese çağırdık, yalnızca 2 teknik direktör ve 2 hakem geldi.
- 15 Temmuz sonrası güvendiğimiz, futbol camiasının bildiği, saydığı bir isim olduğu için Namoğlu'nu MHK Başkanlığına getirdi.
- Gözlemcilik sistemine İngiltere modelinin aynısını getireceğiz. Birkaç gözlemci maçı ertesi gün videodan izleyecekler.
- Bu gözlemciler, kararları raporlayıp belirlenmiş bir komiteye sunacaklar. Bu fikir aşamasında henüz.
- Ne kadar açık olursak, o kadar da komplo teorilerinden de Türk futbolunu kurtarmış oluruz.
- Göreve geldiğimizde 300 milyon TL olan bütçemiz şu an 550 milyon TL.
- Ayrıca bu süreçte 196 milyon TL'lik de tasarrufumuz var.
- Avrupa'nın en büyük 5. yayın geliri olan bir lige sahibiz.
- Federasyonumuzda 2- ya da 3 kişi 25 bin TL'nin üzerinde maaş alıyor.
- Passolig öncesi seyirci ortalaması 10.000 civarlarındaydı, şimdi ise 8.000 civarlarında.
- Bu 2.000 kişi zaten tribünlerde görmek istediğimiz kişilere denk geliyor. Passolig ile bunu uyguladık.
- Tribünleri doldurma konusunu ancak kulüplerle birlikte hareket ederek çözebiliriz.
- Stadyumların bir eğlence yeri olduğunu göstermeliyiz. Kavga ortamını sonlandırmalıyız. Aileleri tribüne çekmeliyiz.
- Türk futbolunda 2 duayen kaldı. Biri İlhan Cavcav, diğeri ise Aziz Yıldırım.
- TFF Genel Kurulu'nun delege yapısının değişmesi gerekiyor. Bu fikre açığım. Gelen önerileri değerlendirebiliriz.
- Genel Kurul'daki delege yapısının değişmesi statü değişikliği gerektiriyor. Bu da ancak Genel Kurul kararıyla değişebilir.
- Fatih Hoca sadece A Milli Takım'ın hocası değil. Türkiye Futbol Direktörü'dür. Kendisinin altyapıyla ilgili çalışmaları var
- Fatih Terim'in hem Galatasaray'ı hem de Milli Takımı çalıştırmasına sıcak bakmam.
- Fatih Hocamız ileriki dönemlerde altyapı sistemiyle ilgili projelerini açıklayacak.
- Altyapılar, sadece Milli Takım'ın değil, Türk futbolunun sorunudur.
- En iyi hocaların altyapılarda olması lazım. Altyapılar hatır için alınmış eski oyuncularla dolu.
- Kulüpler, transferlerini lisanslı menajerler üzerinden yapmak zorunda.
-Nisan ayında UEFA Yönetim Kurulu seçimi var. Umuyorum Sn. Servet Yardımcı da UEFA Yönetimi'ne seçilecek.
- UEFA Başkanı da Servet Bey'in yönetime girmesini destekliyor.
- Alex Ceferin UEFA Başkanlığını görevde olduğu sürece destekleyeceğiz.
- Gündüz maçlarını oynatmaya kısmen başladık. Bu sayının artması için yayıncı kuruluşun da görüşü önemli.
- Milli Takım olarak her maç tribünleri dolduruyoruz. İstanbul'da takımdaşlık olduğu sürece maçları Anadolu'da oynayacağız.
- Konya ve Antalya'nın ardından Mart ayında Eskişehir'deki yeni stadyumda da maç oynayacağız.
- Bence milli futbolcuların prim almamaları lazım. Milli Takım, milli bir davadır. Ama bizde sistem böyle gelmiş"
- Fatih Hoca, maaşını TL'ye çevirdi. Teşekkür ediyorum.
- Milli Takım antrenörü Levent Şahin'in maaşını dondurduk. Şu an Adanaspor teknik direktörü olduğundan bizden maaş almıyor.
SORU: "TFF başkanlığınızı bir cümle ile özetlemek isteseniz, ne derdiniz?"
Yıldırım Demirören: "(Gülerek) Yeter Yıldırım Demirören, yeter"
İSTANBUL / (FOTOĞRAFLI)