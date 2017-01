TFF Başkanı Demirören, 2 ve 3. Lig Kulüp başkanları ile Bakan Kılıç'ı ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Toto 2 ve 3. Lig kulüp başkanları ile birlikte, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Ankara'daki ziyarette; TFF Başkanvekili İbrahim Usta, Yönetim ve İcra Kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ile Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın ile 44 ilden 91 kulübün başkan ve temsilcileri yer aldı.

Spor Toto 2 ve 3. Lig kulüplerinin sorunlarının ele alındığı ve karşılıklı görüş alışverişinde toplantıda, kulüpler adına söz alan 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın, kulüplerin içinde bulunduğu sorunları ve taleplerini Bakan Çağatay Kılıç'a iletti.

Konuşmasına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e teşekkür ederek başlayan Bakan Çağatay Kılıç, bu değerlendirme toplantısının bir ilk olduğunu ve bundan sonra daha sık yapılacağını vurguladı.

"SPORCU FEDERASYONDA DEĞİL, KULÜPTE YETİŞİR"

Spor Toto 2. ve 3. Lig Kulüplerinin ülke futbolu için önemine değinen Bakan Çağatay Kılıç, şöyle konuştu: "Türkiye'de Süper Lig en önde algılanan, ondan sonra TFF 1. Ligin geldiği ve sizlerin daha sonra hatırlandığı gibi bir algı var. Ama şunu unutmayın; aslında en çok futbol anlamında bakarsak tabana yayılmasını sağlayan sizlersiniz. Bu dünyanın her yerinde böyle. Sizlerin şehirlerinizle ve ilçelerinizdeki vatandaşlarımızla, ailelerimizle çok daha birebir ilişki içerisinde olan bir yapınız var. Aslında siyasette baktığınız da şöyle karşılaştırılabilir; 'Muhtar en kılcal damarıdır siyasetin. Seçilmişlerin temel unsurudur. Çünkü doğrudan vatandaşla birebir her gün iç içe olan muhtardır. Çok önemli bir figürdür. Ama kendisiyle ilgili çalışmaları çok mütevazidir, etkisi büyüktür.' Bunu karşılaştırdığınız zaman aslında böyle bir şeyi futboldaki konumu. Aslında hepinizin olimpik branş ve olimpik olmayan branşlarla ilgili yapmanız gereken bazı çalışmalar var. Bu da çok önemli bizim için. Çünkü sporcu kulüpte yetişir. Sporcuyu federasyonlar yetiştiremez. Hiçbir federasyon yetiştiremez. Sporcu kulüpte antrenörü ve çevresiyle yetişir. Burada siz daha çok avantajlısınız aslında."

Bakan Çağatay Kılıç, Spor Toto 2 ve 3 Lig takımlarını da etkileyecek olan çalışmalarla ilgili de bilgi verirken, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu birinci toplantı hem tanışma hem de sizin bu anlamda temsil de önemlidir. Yani birileri gidiyor birileri gidemiyor dediğiniz zaman bunun da bir psikolojik etkisi vardır. Sizlerin şu anda burada bulunuyor olması, Süper Ligin, TFF 1. Ligin durumu biraz farklı görünürlülük anlamında ama, onlar da bizimle bir araya geldiği zaman işte böyle federasyon başkanlarımız yönetim kurulu üyeleri bizim arkadaşlarla beraber konuşuyoruz yemek yiyoruz konuları gündeme getiriyoruz. Çözebileceklerimizi çözmeye çalışıyoruz ileri vadede olanları ileri vadede nasıl çözüleceği ile ilgili nasıl hayata geçirilebileceğini konuşuyoruz. Örneğin vergiler ile ilgili bir çalışma var o sizi de etkileyecek. İnşallah onu Maliye Bakanımız Naci Ağbal ile yakın zamanda bitireceğiz. Genel anlamda spor ile ilgili yapılabilecek her değişiklik sizlere de olumlu anlamda yansıyacak. Ölçeğin büyümesi dertlerin daha büyük olmasını getiriyor. Siz daha şanslısınız."

"BİZİM ELİMİZDE SİHİRLİ BİR DEĞNEK YOK"

"Bizim elimizde sihirli bir değnek yok. Elimizde bütçemizden gelen belli imkanlar var" diyen Bakan Çağatay Kılıç,o kaynağı da tüm spor branşlarını gözeterek değerlendirmek durumunda olduklarını, olimpik çalışmaların temelini de o kaynağın oluşturduğunu söyledi.

"BUNDAN SONRA SİSTEMLİ ŞEKİLDE BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Spor Toto 2.Lig ve 3.Lig kulüpleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Çağatay Kılıç, "Ben öncelikle bu adımların atılmış olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün ilk kez bir araya geldik. Bundan sonra bunun kurumsal anlamda ortaya konan bir çalışma olduğunu değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Biz çünkü Süper Lig kulüplerinin kurduğu Kulüpler Birliği olsun TFF 1. Lig'in kurduğu birlik olsun onlarla belli periyotlarla bir araya gelme konusunda bir takvimi hayata geçirdik. Sizlerle de bundan sonra Spor Toto 2. Lig ve 3.Lig olarak yine bir birliğinizin çatısı altında federasyonumuzun koordinasyonunda belli bir dönemde bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

"TESİSLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Tesislerle ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Bakan Çağatay Kılıç, "Genel Müdürlüğümüz sizlerle birlikte çalışmakta. Bir sorun yok. Burada eksikler bizim müdahale edip de giderebileceğimiz konular varsa onlarda yardımcı olmak için seve seve yanınızdayız. Çünkü bu tesislerin iyi olmasının anlamı sadece futbol açısından değil, diğer spor branşlarına da olumlu yansımasını getiriyor. Dolayısıyla o noktada hızlı bir çalışmayla ne eksikleriniz var, biz ne yapabiliriz hemen inceleyelim. Onu genel müdürlükle oradan yürütürsünüz inşallah" açıklamasında bulundu.

"İDDAA KONUSU, SİZLERİ DE KAPSAYACAK"

İddaa konusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Bakan Çağatay Kılıç, "Sezonun ortasında bu konuyla ilgili herhangi bir şekilde bizim oynama şansımız yok. Çünkü daha önce dediğim gibi bu tek yeri kapsamıyor. Birçok farklı branşın müsabakalarını kapsayan ve yapısı sezon başında belirlenmiş olan bir şey. Onu ortada oynamak doğru bir şey değil. Dolayısıyla bununla alakalı önümüzdeki yıllara yönelik olarak yapılabilecek çalışmalar nedir? Onu zaten şu anda arkadaşlar yapıyor. Sadece sizinle alakalı değil. Tüm spor branşlarını kapsayan oradaki ortaya koydukları gelirlerle alakalı yapılacak dağıtımın yeniden düzenlenmesi konusunda bir çalışmaları zaten var. Bu, sizi de kapsayacak. Onun için önümüzdeki sezondan itibaren inşallah bunu o şekilde hayata geçiririz. Biz Yıldırım başkanın bize getirmiş olduğu öneriden yürüyeceğiz. Önümüzdeki dönem içerisinde yapacağınız planlamaları sıkı tutun. İyi bir planlama her zaman herkesi rahatlatır" şeklinde konuştu.

"İLLERİNİZDEKİ FARKLI BRANŞTAKİ SPORCULARA ÖZEL İLGİ GÖSTERİN"

Bakan Çağatay Kılıç, toplantının sonunda kulüp başkanlarından illerindeki farklı branştaki sporcularla da ilgilenmelerini isteyerek, "Futbol ana branşınız doğru ama illerinizdeki diğer sporculara da el uzatın. En ufak bir destek, bir yerde antrenman yapabilmek için imkan sağlamak dahi önemli olabiliyor. Kendilerine değer verildiği hissiyatı sporcularımızı psikolojik olarak çok olumlu etkiliyor. Her şey maddiyat değildir. Telefonla aramanız, sormanız bile önemli. Bu benim sizden özel ricam" diye konuştu.

ANKARA / (fotoğraflı)