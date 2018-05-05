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TFF 3'üncü Lig'de şampiyonlar ve play-off eşleşmeleri belli oldu

İSTANBUL,() TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2'nci Grup'ta Darıca Gençlerbirliği ve 3'üncü Grup'ta ise Utaş Uşakspor şampiyon olarak TFF 2'nci Lig'e yükseldi. 2'nci Lig'e yükselecek diğer 3 takımı...

TFF 3'üncü Lig'de şampiyonlar ve play-off eşleşmeleri belli oldu

İSTANBUL,()

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2'nci Grup'ta Darıca Gençlerbirliği ve 3'üncü Grup'ta ise Utaş Uşakspor şampiyon olarak TFF 2'nci Lig'e yükseldi. 2'nci Lig'e yükselecek diğer 3 takımı ise play-off'lar belirleyecek. 
3'üncü Lig'de play-off eşleşmelerinin programı şu şekilde:

- Yarı Final 1'inci Maçlar -
11 Mayıs Cuma
1'inci Grup 
16.00 Düzcespor - Bayburt Grup Özel İdare (Düzce 18 Temmuz Stadı)
16.00 Bayrampaşa - Kemerspor 2003- Bayrampaşa (Çetin Emeç Stadı)    
2'nci Grup 
16.00 Anagold 24 Erzincanspor - Ankara Demirspor (13 Şubat Stadı)
19.00 Tire 1922 Spor - Diyarbekirspor (Tire Stadyumu)
3'üncü Grup 
16.00 Elaziz Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu (Elazığ Atatürk Stadı)
19.00 Kızılcabölükspor -Sultanbeyli Belediyespor (Denizli Atatürk Stadı)

- Yarı Final 2'nci Maçlar -
15 Mayıs Salı
1'inci Grup 
16.00 Bayburt Grup Özel İdare - Düzcespor (Genç Osman Stadı)
19.00 Kemerspor 2003 - Bayrampaşa (Antalya Stadyumu)
2'nci Grup 
16.00 Ankara Demirspor - Anagold 24 Erzincanspor (TCDD Ankara Demirspor)
16.00 Diyarbekirspor - Tire 1922 Spor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
3'üncü Grup 
19.00 Tarsus İdmanyurdu - Elaziz Belediyespor (Tarsus İlçe Stadı)    
16.00 Sultanbeyli Belediyespor - Kızılcabölükspor (Sultanbeyli Gölet)

Öte yandan TFF 3'üncü Lig'de de sezonun tamamlanmasına 1 maç kaldı. 3'üncü Lig 3'üncü Grup şampiyonu Utaş Uşakspor kendi evinde yarın küme düşmesi kesinleşen Arsinspor'u ağırlayacak. 3'üncü Lig'e veda eden diğer takımlar ise şunlar: 
12 Bingölspor, Orhangazi Belediyespor, Çanakkale Drdanelspor, Kırıkhanspor, Yeşil Bursa, Kayseri Erciyesspor, Aydınspor 1923, Tekirdağspor.

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