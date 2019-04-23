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TFF: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

İSTANBUL / Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayınladığı mesajla kutladı. TFF'nin yayınladığı mesajda; "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ulusal egemenliğimizin simgesi olan Türkiye...

TFF: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

İSTANBUL /

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayınladığı mesajla kutladı.
TFF'nin yayınladığı mesajda; "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ulusal egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bayram olarak armağan edip, onlara verdiği değeri göstermiştir.  
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99'uncu yıl dönümünde, çocuklarımız ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenleri sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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