TFF 2 ve 3'üncü Lig fikstürü çekildi    

Alt ligler 2 Eylül'de başlayacak
Ali Düşmez: "Alt liglerimizi çok önemsiyoruz"
İSTANBUL,()
TFF 2 ve 3'üncü Lig'de 2018 - 2019 Sezonu fikstür çekimi yapıldı. Riva'da bulunann TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşeten fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile TFF 2 ve 3. Lig kulüp temsilcileri katıldı.
2 Eylül 2018 tarihinde başlayacak olan sezon 4 Mayıs 2019'da sona erecek.
ALİ DÜŞMEZ: "ALT LİGLERİMİZİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"
TFF 2'nci ve 3'üncü Lig kulüplerine Federasyonun desteğinin artarak devam edeceğini belirten TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak alt liglerimizi çok önemsiyoruz. Hem bizim hem de devletimizin nezdinde 2. ve 3. Liglerimizin hiç bu kadar çok konuşulduğu dönem olmadı. Sizler için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Dostluğun kazandığı güzel bir sezon diliyorum" diye konuştu.
TFF 2 VE 3'ÜNCÜ LİGLERDE İLK HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:
TFF 2'NCİ LİG KIRMIZI GRUP
02.09.2018 PAZAR
Darıca gençlerbirliği - Tokatspor
Konya Anadolu Selçukspor - Tuzlaspor
Şanlıurfaspor - Fethiyespor
Fatih Karagümrük - Menemen Belediye Spor
Bandırmaspor - Kahramanmaraşspor
Pendikspor - Sivas Belediye Spor
Manisa Büyükşehir Belediye Spor - Zonguldak Kömürspor
Etimesgut Belediyespor - Kırklarelispor
Tarsus İdman Yurdu - Bugsaş Spor
TFF 2'NCİ LİG BEYAZ GRUP
02.09.2018 PAZAR
Hacettepe Spor - Utaş Uşakspor
Keçiörengücü - Sakaryaspor
Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler
Sarıyer - Grandmedıcal Manisaspor
Bayrampaşa - Gümüşhanespor
Kastamonuspor 1966 - Sancaktepe Belediye Spor
Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Eyüpspor
Gaziantepspor - Ankara Demirspor
Niğde Belediyespor - İnegölspor
TFF 3'ÜNCÜ LİG 1'İNCİ GRUP
02.09.2018 PAZAR
Erbaaspor - Ergene Velimeşe Spor
Şile Yıldızspor - Gebzespor
Hekimoğlu Trabzon - Silivrispor
Batman Petrol Spor - Karbel Karaköprü Belediye Spor
Yomraspor - Nevşehir Belediye Spor
Büyükçekmece Tepecik Spor - Tire 1922 Spor
Erzin Belediyespor - Kozan Belediyespor
Körfez Spor Kulübü - Artvin Hopaspor
TFF 3'ÜNCÜ LİG 1'İNCİ GRUP
02.09.2018 PAZAR
Van Büyükşehir Belediyespor - Karşıyaka
Sultanbeyli Belediyespor - Alibeyköyspor
Adıyaman 1954 Spor - Erokspor
Elaziz belediyespor - Kemerspor 2003
Yeni Orduspor - Kırşehir Belediye Spor
Çatalca Spor - Yeni Altındağ Belediyespor
Bergama Belediyespor - Kızılcabölükspor
Pazarspor - Osmaniyespor Futbol Kulübü
Düzcespor - Ofspor
TFF 3'ÜNCÜ LİG 3'ÜNCÜ GRUP
02.09.2018 PAZAR
Karacabey Birlik Spor - Ankara Adliye Spor
Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor - 1461 Trabzon
Kocaelispor - Fatsa Belediyespor
Çorum Belediyespor - Muğlaspor
Diyarbekirspor - Gölcükspor
Bağcılar Spor Kulübü - Turgutluspor
Serik belediyespor - Halide Edip Adıvarspor
Bucaspor - Anagold 24 Erzincanspor
Cizrespor - Payasspor