TFF 2 ve 3'üncü Lig fikstürü çekildi    

Alt ligler 2 Eylül'de başlayacak

Ali Düşmez: "Alt liglerimizi çok önemsiyoruz"

İSTANBUL,()

TFF 2 ve 3'üncü Lig'de 2018 - 2019 Sezonu fikstür çekimi yapıldı. Riva'da bulunann TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşeten fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile TFF 2 ve 3. Lig kulüp temsilcileri katıldı.

2 Eylül 2018 tarihinde başlayacak olan sezon 4 Mayıs 2019'da sona erecek.

ALİ DÜŞMEZ: "ALT LİGLERİMİZİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

TFF 2'nci ve 3'üncü Lig kulüplerine Federasyonun desteğinin artarak devam edeceğini belirten TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak alt liglerimizi çok önemsiyoruz. Hem bizim hem de devletimizin nezdinde 2. ve 3. Liglerimizin hiç bu kadar çok konuşulduğu dönem olmadı. Sizler için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Dostluğun kazandığı güzel bir sezon diliyorum" diye konuştu.

TFF 2 VE 3'ÜNCÜ LİGLERDE İLK HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:

TFF 2'NCİ LİG KIRMIZI GRUP

02.09.2018 PAZAR

Darıca gençlerbirliği - Tokatspor

Konya Anadolu Selçukspor - Tuzlaspor

Şanlıurfaspor - Fethiyespor

Fatih Karagümrük - Menemen Belediye Spor

Bandırmaspor - Kahramanmaraşspor

Pendikspor - Sivas Belediye Spor

Manisa Büyükşehir Belediye Spor - Zonguldak Kömürspor

Etimesgut Belediyespor - Kırklarelispor

Tarsus İdman Yurdu - Bugsaş Spor

TFF 2'NCİ LİG BEYAZ GRUP

02.09.2018 PAZAR

Hacettepe Spor - Utaş Uşakspor

Keçiörengücü - Sakaryaspor

Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler

Sarıyer - Grandmedıcal Manisaspor

Bayrampaşa - Gümüşhanespor

Kastamonuspor 1966 - Sancaktepe Belediye Spor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Eyüpspor

Gaziantepspor - Ankara Demirspor

Niğde Belediyespor - İnegölspor

TFF 3'ÜNCÜ LİG 1'İNCİ GRUP

02.09.2018 PAZAR

Erbaaspor - Ergene Velimeşe Spor

Şile Yıldızspor - Gebzespor

Hekimoğlu Trabzon - Silivrispor

Batman Petrol Spor - Karbel Karaköprü Belediye Spor

Yomraspor - Nevşehir Belediye Spor

Büyükçekmece Tepecik Spor - Tire 1922 Spor

Erzin Belediyespor - Kozan Belediyespor

Körfez Spor Kulübü - Artvin Hopaspor

TFF 3'ÜNCÜ LİG 1'İNCİ GRUP

02.09.2018 PAZAR

Van Büyükşehir Belediyespor - Karşıyaka

Sultanbeyli Belediyespor - Alibeyköyspor

Adıyaman 1954 Spor - Erokspor

Elaziz belediyespor - Kemerspor 2003

Yeni Orduspor - Kırşehir Belediye Spor

Çatalca Spor - Yeni Altındağ Belediyespor

Bergama Belediyespor - Kızılcabölükspor

Pazarspor - Osmaniyespor Futbol Kulübü

Düzcespor - Ofspor

TFF 3'ÜNCÜ LİG 3'ÜNCÜ GRUP

02.09.2018 PAZAR

Karacabey Birlik Spor - Ankara Adliye Spor

Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor - 1461 Trabzon

Kocaelispor - Fatsa Belediyespor

Çorum Belediyespor - Muğlaspor

Diyarbekirspor - Gölcükspor

Bağcılar Spor Kulübü - Turgutluspor

Serik belediyespor - Halide Edip Adıvarspor

Bucaspor - Anagold 24 Erzincanspor

Cizrespor - Payasspor