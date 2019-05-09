TFF 2'nci Lig'de play-off heyecanı başladı

İSTANBUL () - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci Lig'de play-off heyecanı çeyrek final ilk maçlarıyla başladı.

Spor Toto 1'inci Lig'e yükselecek olan son takımın belirleneceği play-off eşleşmeleri, Tuzlaspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Sarıyer - Kastamonuspor 1966 maçlarıyla start aldı.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Tuzlaspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-2

Sarıyer - Kastamonuspor 1966: 1-0

Öte yandan Sarıyer'e konuk olan Kastamonuspor 1966'da futbolcular Bölgesel Amatör Lig'deki yaş sınırının tekrar gözden geçirilmesi için bir dakika boyunca sahada hareketsiz kaldılar.