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TFF 2'nci Lig'de play-off heyecanı başladı

İSTANBUL () - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci Lig'de play-off heyecanı çeyrek final ilk maçlarıyla başladı. Spor Toto 1'inci Lig'e yükselecek olan son takımın belirleneceği play-off eşleşmeleri, Tuzlaspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor...

TFF 2'nci Lig'de play-off heyecanı başladı

İSTANBUL () - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci Lig'de play-off heyecanı çeyrek final ilk maçlarıyla başladı.
Spor Toto 1'inci Lig'e yükselecek olan son takımın belirleneceği play-off eşleşmeleri, Tuzlaspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Sarıyer - Kastamonuspor 1966 maçlarıyla start aldı.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Tuzlaspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-2
Sarıyer - Kastamonuspor 1966: 1-0
Öte yandan Sarıyer'e konuk olan Kastamonuspor 1966'da futbolcular Bölgesel Amatör Lig'deki yaş sınırının tekrar gözden geçirilmesi için bir dakika boyunca sahada hareketsiz kaldılar.

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