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TFF 2'nci Lig'de normal sezon tamamlandı

İSTANBUL,() TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altay, Kırmızı Grup'ta ise Hatayspor şampiyon olarak Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi. 1'inci Lig'de yer alacak 3'üncü takım ise play-off maçlarının ardından belli olacak. TFF 2'nci Lig'de...

TFF 2'nci Lig'de normal sezon tamamlandı

İSTANBUL,()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altay, Kırmızı Grup'ta ise Hatayspor şampiyon olarak Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi. 1'inci Lig'de yer alacak 3'üncü takım ise play-off maçlarının ardından belli olacak.
TFF 2'nci Lig'de play-off eşleşmeleri şu şekilde:

- Çeyrek Final 1'inci Maçlar -
10 Mayıs Perşembe
Beyaz Grup 
19.00 Sakaryaspor - Bandırmaspor (Yeni Sakarya Stadyumu)
19.00 Şanlıurfaspor - Gümüşhanespor (GAP Stadyumu)
Kırmızı Grup 
16.00 Keçiörengücü - Menemen Belediyespor (Aktepe Stadyumu)
16.00 Sivas Belediyespor - Afjet Afyonspor (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

- Çeyrek Final 2'nci Maçlar -
14 Mayıs Pazartesi
Beyaz Grup 
16.00 Bandırmaspor- Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül Stadı)
16.00 Gümüşhanespor- Şanlıurfaspor (Gümüşhane Yeni Şehir Stadı)
Kırmızı Grup
19.00 Menemen Belediyespor - Keçiörengücü (Menemen İlçe Stadı)
19.00 Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor (Zafer Stadı)

Öte yandan TFF 2'nci Lig'e veda eden takımlar da belli oldu. Bucaspor, Kocaeli Birlikspor, Mersin İdmanyurdu, Nazilli Belediyespor, Karşıyaka ve Silivrispor, önümüzdeki sezon TFF 3'üncü Lig'de yer alacaklar.

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