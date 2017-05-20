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TFF 1. Lig'de normal sezon tamamlandı

Ligi 62 puanla tamamlayan Sivasspor şampiyon oldu...Evkur Yeni Malatyaspor ise lig ikincisi olarak Spor Toto Süper Lig'e yükseldi Play-Off karşılaşmaları Eskişehirspor, Boluspor, Göztepe ve Giresunspor arasında oynanacak Şanlıurfaspor,...

TFF 1. Lig'de normal sezon tamamlandı

Ligi 62 puanla tamamlayan Sivasspor şampiyon oldu...Evkur Yeni Malatyaspor ise lig ikincisi olarak Spor Toto Süper Lig'e yükseldi

Play-Off karşılaşmaları Eskişehirspor, Boluspor, Göztepe ve Giresunspor arasında oynanacak

Şanlıurfaspor, Bandırmaspor ve Mersin İdmanyurdu 2. Lig'e düştü

TFF 1. Lig'de normal sezon bugün oynanan 34. hafta müsabakaları ile sona erdi. Oluşan puan durumuna göre, ligi 62 puanla tamamlayan Sivasspor şampiyon olarak, 61 puan ile tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor ise lig ikincisi olarak Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.
Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Play-Off karşılaşmaları, normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan Eskişehirspor, Boluspor, Göztepe A.Ş. ve Giresunspor takımları arasında oynanacak.
Play-Off Yarı Final ilk maçlar 25 Mayıs Perşembe, Yarı Final ikinci maçlar 29 Mayıs Pazartesi günü, Final müsabakası ise 4 Haziran Pazar günü yapılacak.
Ligde son 3 sırayı alan Şanlıurfaspor, Bandırmaspor ve Mersin İdmanyurdu önümüzdeki sezon Spor Toto 2. Lig'de mücadele edecek.
Play-Off eşleşmeleri ise şu şekilde oluştu:
Play-Off Yarı Final 1. Maçlar / 25 Mayıs Perşembe
Giresunspor - Eskişehirspor
Göztepe A.Ş. - Boluspor

Play-Off Yarı Final 2. Maçlar / 29 Mayıs Pazartesi
Eskişehirspor - Giresunspor
Boluspor - Göztepe A.Ş.

İSTANBUL /

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