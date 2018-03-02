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Tetiş Yapı Elazığspor - Ümraniyespor: 3-0 

Erkan BAY / ELAZIĞ, () STAT: Atatürk HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Mehmet Cem Satman  (xx), Mustafa Savranlar (xx) TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet (x), Orhan (xx), Murat (xx), Mehmet (xx), Emre (x), Bjarnasson (xx) (Dk. 74 Muhammed x), Alparslan (xxx)...

Tetiş Yapı Elazığspor - Ümraniyespor: 3-0 

Erkan BAY / ELAZIĞ, ()

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Mehmet Cem Satman  (xx), Mustafa Savranlar (xx)
TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet (x), Orhan (xx), Murat (xx), Mehmet (xx), Emre (x), Bjarnasson (xx) (Dk. 74 Muhammed x), Alparslan (xxx) (Dk. 82 Mertan x), Kadir (xx), Tom (xx) (Dk. 88 Serkan x), Hora (xx), Diarra (xx) 
ÜMRANİYESPOR: Metin (xx), Cristopher (x), Mehmet Seyfettin (xx), Timur (x), Oğuz (x), Mücahit (xx) (Dk. 60 Cleyton x), Tarık (x), Vasilogiannis (x) (Dk. 72 Samet x), İbrahim (x), Serdar (x) (Dk. 67 Emircan x), Rangelov (x)
GOLLER: Dk. 7 (KK) Cristopher (Ümraniyespor) - Dk. 51 Alparslan, Dk. 88 (P) Hora (Tetiş Yapı Elazığspor)
SARI KARTLAR: Oğuz, Cristopher (Ümraniyespor)

Spor Toto 1'inci Lig 25'inci hafta mücadelesinde Tetiş Yapı Elazığspor kendi sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti.

7'nci dakikada Tom, sağ kanattan geliştirdiği atakta topla birlikte ceza sahasına girdi, yerden pasında Cristopher'in ters vuruşu ağlara gitti: 1-0.
15'inci dakikada Bjarnasson'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Alparslan'ın sert vuruşunda top az farkla auta gitti.
25'inci dakikada Timur'un uzun pasında Oğuz ceza sahası içinden sert vurdu, top direkten döndü.
29'uncu dakikada Mücahit'in sol kanattan ortasına iyi yükselen Serdar'ın kafa vuruşunda top, az farkla auta çıktı.
İlk yarı 1-0 sona erdi.
51'inci dakikada Tom'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Alparslan, uçarak kafayı vurdu ve top ağlara gitti: 2-0. 
63'üncü dakikada gelişen bordo-beyazlı ekibin atağında, ceza sahasına gönderilen topla buluşan Alparslan topu Hora'ya çıkardı. Hora'nın şık vuruşunda gole giden topu kaleci Metin kornere çeldi. 
88'inci dakikada ev sahibi ekip bu kez Muhammed ile atak geliştirdi. Muhammed topla birlikte girdiği ceza sahası içerisinde Ümraniyespor defansının müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuşunu kullanan Hora, topu ağlara gönderdi: 3-0. 
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Tetiş Yapı Elazığspor, Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti.

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