Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Kalpar: "Arzu ve isteğimiz üst düzeyde olmalı"

Erkan BAY/ELAZIĞ, ()

Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, pazar günü Elazığ'da oynayacakları Grandmedical Manisaspor maçında, arzu ve isteklerinin üst düzeyde olması halinde maçı kazanabileceklerini söyledi.

Elazığspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar hafta sonu konuk edecekleri Grandmedical Manisaspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kolay gibi görünen maçların hep zor geçtiğini belirten Kalpar, "Kolay denilen maçlar hep zor olmuştur. Arzu ve isteğimiz üst düzeyde olmazsa hüsranla karşılaşabiliriz. Bunun bilinci içerisindeyiz ve oyuncularımızı uyarıyoruz. Manisaspor maçını inşallah kazanacağız. Tabii ki kazanmanın gereklerini sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bu maçı kazandıktan sonra artık Bolu maçını düşüneceğiz" dedi.

Morallerinin çok iyi olmadığını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı Kalpar, "İyi denebilecek bir ortam bulamıyoruz. Bu da bizim elimizde olan bir şey değil. Nedeni de ekonomik. Ekonomik nedenler yüzünden sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntıları atlatmak için başkana ve yönetim kuruluna iş düşüyor" diye konuştu.

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