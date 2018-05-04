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Tetiş Yapı Elazığspor - İstanbulspor: 2-2

Erkan BAY - ELAZIĞ, () STAT: Atatürk HAKEMLER: Ramazan Keleş (xx), Murat Şener (xx), Burak Cansız (xx) TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet (xx) (Dk. 63 Ahmet Doğan x), Adem (xx), Sezgin (xx), Mehmet (xx), Emre (xxx), Kadir (xx), Alpaslan (xx) (Dk....

Tetiş Yapı Elazığspor - İstanbulspor: 2-2

Erkan BAY - ELAZIĞ, ()

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Ramazan Keleş (xx), Murat Şener (xx), Burak Cansız (xx)
TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet (xx) (Dk. 63 Ahmet Doğan x), Adem (xx), Sezgin (xx), Mehmet (xx), Emre (xxx), Kadir (xx), Alpaslan (xx) (Dk. 52 Selim Enes x), Mertan (xxx), Sarpong (xxx), Hora (xx), Diarra (xx) (Dk. 68 Enes x)
İSTANBULSPOR: Okan (xx), Onur (xx), Cajic (xx) (Dk. 77 Muhsin x), Oğuzhan (xx) (Dk. 55 Halil x), Wellington (xx), Kubilay (xx), Mehmet Zeki (xx), Eslem (xx), Ali (xx), Tuncer(xx) (Dk. 63 Bougouhi x), İbrahim (xx)
GOLLER: Dk. 21 ve Dk. 39 Mertan (Elazığspor) - Dk. 86 ve Dk. 89 Bougouhi (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Diarra, Hora (Elazığspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, kendi sahasında ağırladığı İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.

3'üncü dakikada sol çaprazdan Sarpong'un kullandığı serbest vuruş ceza sahası içinde kimseye çarpmadan direkten dışarı çıktı.
18'inci dakikada Mertan'ın sağ kanattan ceza sahasına paralel ortasına Diarra'dan önce savunma araya girdi ve mutlak golü önledi. 
21'inci dakikada sol kanattan Sarpong'un ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Mertan kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
26'ncı dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna uzak direkte Wellington kafayı vurdu ancak kaleci Sabri topun kontrolünü sağladı.
39'uncu dakikada Sarpong'un derinlemesine pasında Mertan topla birlikte ceza sahasına girdi ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşu ağlarla buluştu: 2-0.
51'inci dakikada Alpaslan'ın ceza sahası dışından plase vuruşu az farkla auta gitti.
81'inci dakikada sol kanattan yapılan ortada Zeki'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ahmet kurtardı.
86'ıncı dakikada sol kanattan İbrahim'in ortasını savunma uzaklaştıramadı. Topla buluşan Bougouhi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. 
89'uncu dakikada sol kanattan yapılan ortayı Ahmet elinden kaçırdı. Araya giren Bougouhi topu ağlara gönderdi: 2-2.
Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

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