Terör saldırısı sonrası paylaşımlarda bulunan hakem, disiplin kuruluna sevk edildi

İSTANBUL, () - TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İstanbul'da gece kulübüne yapılan terör saldırısının ardından sosyal medyada bulunduğu paylaşımlar nedeniyle Kütahya ili hakemi Süleyman Belli'yi Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada hakem Belli'nin disiplin kuruluna sevk edildiği belirtilerek, "İl hakemi Süleyman Belli'nin 'sosyal paylaşım sitesinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunması' nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 38/a. maddesi uyarınca 02.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak AFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.