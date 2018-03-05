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Terim'den İtalya'ya ziyaret

İSTANBUL, () Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının iki günlük izninden faydalanarak dün Milan - Inter müsabakasını izlemek üzere İtalya'ya gitti. Galatasaray Kulübü'nden yayınlanan açıklamada Terim, İtalya'ya giderek...

Terim'den İtalya'ya ziyaret

İSTANBUL, ()

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının iki günlük izninden faydalanarak dün Milan - Inter müsabakasını izlemek üzere İtalya'ya gitti. Galatasaray Kulübü'nden yayınlanan açıklamada Terim, İtalya'ya giderek eski öğrencisi Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'yu da ziyaret etti.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Karabük maçı sonrası liderliğini koruyan takımımıza iki gün izin veren teknik direktörümüz Fatih Terim, Milan - Inter karşılaşmasını izlemek ve eski öğrencisi, yeni meslektaşı Gennaro Ivan Gattuso'yu ziyaret etmek için dün İtalya'ya gitti. İtalya'da ilgiyle karşılanan hocamız, Milanello'da Gattuso ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Kulüpteki eski çalışma arkadaşları ile de bir araya gelen Terim, Milan kulübü yöneticileri tarafından da ağırlandı. Milan - Inter mücadelesi Fiorentina'nın kaptanı Astori'nin vefat haberi nedeniyle ertelenirken, Fatih Terim eski takımı Fiorentina'nın Genel Menajeri Giancarlo Antognoni ile görüşerek Fiorentina yöneticilerine ve İtalyan futbol camiasına üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti. Konyaspor hazırlıkları için bugün İstanbul'a dönen hocamız, yarınki antrenmanla çalışmalarını sürdürecek."

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