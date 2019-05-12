Teniste tarihi hafta

ANKARA,()

Türkiye,tenis tarihinde en çok final oynanan ve en fazla şampiyonluk elde edilen tarihi haftayı Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvalarında 10 final maçı ve 6 şampiyonlukla geride bıraktı. Turnuvalarda ter döken sporcuları tebrik eden Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Sporcularımızla ilkleri başarmaya devam ediyoruz. Kurduğumuz sistemin sonuç verdiğini görmek bizleri mutlu ediyor, elbette bu başarılar bir tesadüf değil. Daha da iyi olmak için çabalıyoruz" dedi.

"DAHA DA İYİ OLMAK İÇİN ÇABALIYORUZ"

Gelecek vadeden sporcularla ilkleri başarmaya devam ettiklerini söyleyen Durmuş, "Bu hafta uluslararası turnuvalarda 10 final, 6 şampiyonluğumuz var. Emek veren, turnuvalarda ter döken bütün sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Kurduğumuz sistemin sonuç verdiğini görmek bizleri mutlu ediyor, elbette bu başarılar bir tesadüf değil. Umut vadeden sporcularımızla geleceğimize yön çiziyoruz. Daha iyi olacağımıza inanıyoruz. Daha da iyi olmak için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sporcuların turnuvalarda kazandıkları başarılar şu şekilde:

Pemra Özgen - Portekiz'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü Óbidos Ladies Open turnuvasında şampiyonluk

Altuğ Çelikbilek Bulgaristan'da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü Santa Marina Cup turnuvasında şampiyonluk

Ergi Kırkın Antalya'da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü Daikin Cup Tennis Series turnuvasında şampiyonluk

Ekin Erçetin Enka ITF Junior J4 turnuvasında şampiyonluk

Cemre Anıl partneri Dasha Ivanova ile birlikte 15 bin dolar ödüllü Daikin Cup Tennis Series turnuvasında çift kadınlar kategorisinde şampiyonluk

Selin Lidya Sepken Enka ITF Junior J4 turnuvasında partneri Maria Sholokhova ile birlikte çift kadınlar kategorisinde şampiyonluk

Zeynep Sönmez Antalya'da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü Daikin Cup Tennis Series turnuvasında teklerde ikincilik

Umut Akkoyun - Mert Alkaya çifti Antalya'da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü Daikin Cup Tennis Series turnuvasında çift erkeklerde ikincilik

Beyda Baykal Enka ITF Junior J4 turnuvasında partneri Eva Prokopenko ile birlikte çift kadınlarda ikincilik

Arda Azkara Enka ITF Junior J4 turnuvasında partneri Matas Vasiliauskas ile birlikte çift erkeklerde ikincilik

(FOTOĞRAFLI)

