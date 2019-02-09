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Teniste güzel son

İSTANBUL,()           Türkiye, Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1'inci Küme'deki son maçında Yunanistan'ı devirip organizasyonu 5'inci sırada tamamladı. Pemra Özgen, Çağla Büyükakçay, İpek Soylu, Berfu Cengiz ve İpek Öz'den oluşan...

Teniste güzel son

İSTANBUL,()
         
Türkiye, Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1'inci Küme'deki son maçında Yunanistan'ı devirip organizasyonu 5'inci sırada tamamladı.
Pemra Özgen, Çağla Büyükakçay, İpek Soylu, Berfu Cengiz ve İpek Öz'den oluşan milli takım, Fed Cup'ı galibiyetle tamamladı. Ay-yıldızlılar, Avrupa/Afrika Bölgesi 1'inci Küme'deki son maçında Yunanistan'ı 2-1 yendi.
B Grubu'nu üçüncü sırada bitirip kümede kalmayı garantileyen milliler, A Grubu'nun üçüncüsü Yunanistan karşısında seriye yenilgiyle başladı. Eşleşmenin ilk maçında İpek Soylu, Despina Papamichail'e 3-6, 6-2, 6-2 mağlup oldu.
Serinin ikinci müsabakası için korta çıkan Berfu Cengiz, Fed Cup'taki ilk tekler maçında klasmanın 171'inci basamağındaki Valentini Grammatikopoulou karşısında açılış setinde 5-3 üstünken rakibinin çekilmesiyle galibiyete uzandı. 
Çiftler maçında ortaklık kuran Berfu Cengiz ve İpek Öz, ilk servislerinden %85 ile puan çıkardıkları karşılaşmada Anna Arkadianou/Despina Papamichail ekibini 7-6, 6-4 yenip durumu 2-1'e getirdi ve Millilerin seriyi kazanmasını sağladı.
Bath Üniversitesi'nde gerçekleştirilen organizasyonu iki galibiyet, iki mağlubiyetle beşinci sırada bitiren Türkiye, 2013'ten beri mücadele verdiği Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1'inci Küme'de 2020'de üst üste sekizinci yılını geçirecek.

(FOTOĞRAFLI)

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