Teniste Gelişim Şampiyonası'na Türkiye damgası

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Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Kosova ve Makedonya'nın katılımıyla Antalya'da düzenlenen ITF/Tennis Europe 14 Yaş Gelişim Şampiyonası'nın ilk haftasına Türk sporcular damga vurdu.

Toplam 40 oyuncunun ter döktüğü organizasyonda dört kategorinin üçünde Türk tenisçiler mutlu sona ulaştı.

Turnuvanın tek erkekler mücadelesinde Atakan Karahan'ın üstünlüğü vardı. Hafta boyunca tek set kaybı yaşayan Karahan, finalde Makedon rakibi Marko Stoilkovski'yi 5-7, 6-4, 6-1 yenerek ipi göğüsledi. Makedon raketleri buluşturan tek kızlar finalinde ise Iva Jovanova'yı mağlup eden Jana Stojanova sevindi.

Toprak zeminde oynanan şampiyonanın çiftler kulvarında Türk sporcular birincilikleri bırakmadı. Erkekler finalinde Bulgar tandem Pavel Marinov/Anas Mazdrashki'yi 7-5, 3-6, 10/6 ile geçen Atakan Karahan/Anıl Özgür ve kızları finalinde Makedon çift Jana Stojanova/Iva Jovanova'ya 6-4, 4-6, 10/5'le üstünlük kuran Ela Sekmen/Duru Söke kupaya uzandı.

Nikolas Kelaidis ve Oray Çezik gözetimindeki genç milliler, 11-15 Mart tarihlerinde ITF/Tennis Europe 14 Yaş Gelişim Şampiyonası'nın ikinci hafta turnuvasında mücadele edecek.

(FOTOĞRAFLI)