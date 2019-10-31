Tenisle hayallerinin peşinde koşuyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () -



Öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı teniste şampiyonluklar kazanan işitme engelli milli sporcu Hidayet Eren Kocatürk (18), "Başarılarımla örnek olmak istiyorum. Hedefim Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatta madalya kazanmak" dedi.

Ankara'da öğretmeninin yönlendirmesiyle 9 yaşında tenise başlayan Hidayet Eren Kocatürk, ilk yılında il birinciliği, sonrasında farklı kategorilerde şampiyonluk yaşadı. Bu sene Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda dördüncü olan Kocatürk, çiftlerde üçüncülük, karışık çiftlerde ikincilik elde etti. Milli takım forması giymenin gururunu yaşayan Kocatürk, "Gelecek yıl Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası, sonrasında 2021'deki İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na katılmayı istiyorum. Hedefim Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatta madalya kazanmak" diye konuştu.

İşitme engelli birey olarak tenisin hayatında önemli değişikliklere neden olduğunu anlatan Kocatürk, "Benim için tenis hayallerimin peşinde koşma anlamına geliyor. Başarılarımla işitme engellilere, herkese örnek olmak istiyorum. Gelecekte işitme engelli sporculara tenis antrenörlüğü yapmak istiyorum. Tenis benim hayatımı değiştirdi. Başarı kazanmak için çok çalışıyorum. Başarılarımla örnek bir sporcu olmak istiyorum. Teniste kaybettiğim maçlar da oldu, pes etmek istedim. Ailem, antrenörüm hep destek oldu. Beni destekleyenleri başarılarımla gururlandırmak istiyorum. Hayallerimizin peşini bırakmayalım, sabredersek çok çalışırsak başarı kazanırız" şeklinde konuştu.



