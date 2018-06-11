Tenisin kalbi Antalya'da atacak

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (ANTALYA),()

Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Turkish Airlines Antalya Open Çim Kort Turnuvası, 24 - 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelin ev sahipliğinde düzenlenecek Turkish Airlines Antalya Open Çim Kort Turnuvası'nın basın toplantısı yapıldı. Kaya Palazzo Belek Otel'in tesislerinde bu yıl ikincisi yapılacak turnuvanın basın toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Kaya Holding Başkan Yardımcısı Doruk Kaya ve Turnuva Direktörü Ümit Yaşar Yılmaz katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, turnuvanın 486 bin euro para ödüllü dev bir organizasyon olduğunu söyledi. Turnuvanın 28 ana tablo, 32 eleme ve 16'sı çiftlerde olmak üzere dünyanın en başarılı tenisçilerini buluşturacağını kaydeden Cengiz Durmuş, "Tenis dünyada en çok ilgi gören branşların başında geliyor. Televizyon yayını ve global görünürlüğünü de hesapladığımızda turnuva hem Türkiye'nin hem de Antalya'nın ciddi tanıtımı olarak öne çıkıyor. Tüm tenis severleri turnuvayı izlemeye davet ediyorum" dedi.

Kaya Holding Başkan Yardımcısı Doruk Kaya, "Turkish Airlines Antalya Open ile biz de dünyadaki tenis severler için Antalya'nın doğru lokasyon olduğunu vurguluyoruz" diye konuştu. Doruk Kaya, tekler finalistlerini Wimbledon'a özel jetle göndereceklerini de söyledi.

Turnuva direktörü Ümit Yaşar Yılmaz da şöyle dedi: "Turnuva dünyanın yedinci, Türkiye'nin tek çim kort turnuvası ve Wimbledon'dan bir hafta önce gerçekleştiriliyor. Tesiste tamamı Wimbledon yetkilerinin gözetiminde ve otelin teknik ekibi tarafından hazır hale getirilmiş 7 kort bulunuyor. 24 Haziran'da ana tablo maçları her gün 14.30'da başlayacak ve gün boyunca üçer maç yapılacak. Cumartesi 16.30'da ise final maçı ile turnuva sona erecek."

Geçen yılki turnuvanın dünya medyasında 178 saat yayın kapsamında 7 milyon seyirciye ulaştığı belirtilirken, bu yılki turnuvanın da canlı yayınlarla 85 ülkede izlenmesinin beklediği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Basın toplantısından detay görüntüler

- Konuşmalardan detay

- Tenis sahasının gezilmesi

(FOTOĞRAFLI)