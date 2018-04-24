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Tenis dünyasının gözü Esenyurt’ta

DÜNYANIN önde gelen tenis sporcuları Türk meslektaşlarıyla birlikte Esenyurt Garanti Koza Park’ta yapılacak TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta şampiyonluk için yarışıyor. Tenis dünyasının gözü bir hafta boyunca Esenyurt’ta olacak....

Tenis dünyasının gözü Esenyurt’ta
DÜNYANIN önde gelen tenis sporcuları Türk meslektaşlarıyla birlikte Esenyurt Garanti Koza Park’ta yapılacak TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta şampiyonluk için yarışıyor.

Tenis dünyasının gözü bir hafta boyunca Esenyurt’ta olacak. Dünyanın 2 numaralı kadın tenisçisi  Caroline Wozniacki başta olmak üzere çok sayıda dünya ve Türk yıldızı  Esenyurt’ta Garanti Koza Park’ta yapılan TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta birincilik için kortlara çıkıyor.

DÜNYA TENİS YILDIZLARI ESENYURT’TA

23 Nisan- 29 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvada Caroline Wozniacki, Marin Cilic, Agniezska Radwanska, Shuai Zhang, Ekatarina Makarova gibi dünya yıldızları ile Çağla Büyükakçay, Ayla Aksu, İpek Öz ve Cem İlkel’in de aralarında bulunduğu Türk yıldızlar yer alıyor. Organizatörlerin düzenlediği players partisinde sporcular ve sponsorlar bir araya gelirken, turnuvaya ev sahipliği yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe de sporculara başarılar diledi.

Alatepe, yaptığı konuşmada, Esenyurt’un Türkiye’nin en fazla lisanslı sporcusuna sahip ilçesi olduğunu belirterek, “Spora ve sporcuya büyük önem veriyoruz. İlçemizde gençleri spora daha fazla yöneltmeye çalışıyoruz. Bu turnuva ilçemizde bulunan gençlerin tenise ilgisini arttıracaktır. Böyle büyük bir organizasyonun ilçemizde yapılmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.

( FOTOĞRAFLI )

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