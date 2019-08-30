Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş, K Grubu'nda Portekiz'den Braga, İngiltere'den Wolverhampton ve Slovakya'dan Slovan Bratislava ile eşleşti

Trabzonspor'un C Grubu'ndaki rakipleri İsviçre'den Basel, Rusya'dan Krasnodar ve İspanya'dan Getafe oldu

Medipol Başakşehir, J Grubu'nda İtalya'dan Roma, Almanya'dan Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger ile eşleşti

İSTANBUL /

UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi Monaco'da yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimiz Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un grup ve rakipleri belli oldu.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Portekiz'in Braga, İngiltere'nin Wolverhampton ve Slovakya'nın Slovan Bratislava takımlarıyla karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele edecek olan temsilcimiz Medipol Başakşehir ise İtalya'nın Roma, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'nın Wolfsberger takımları ile eşleşti.

Temsilcimiz Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre'den Basel, Rusya'dan Krasnodar ve İspanya'dan Getafe ile mücadele edecek.

48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar dörderli 12 gruba ayrıldı. Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek.

Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.