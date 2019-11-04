Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’in hafta içinde oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre; Şampiyonlar Ligi A Grubu 4’üncü maçında 6 Ekim Çarşamba günü saat 23.00’te Santiago Bernabeu’da oynanacak olan Real Madrid - Galatasaray mücadelesini Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer’in yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller üstlenecek.

Avrupa Ligi’nin 4'üncü haftasında, C Grubu’nda 4 7 Kasım Perşembe günü saat 20.55’te oynanacak Krasnodar - Trabzonspor mücadelesinde Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien’in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak.

Avrupa Ligi K Grubu’nda 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00’te başlayacak Braga - Beşiktaş karşılaşmasının hakemi ise Litvanya Futbol Federasyonu’ndan Gediminas Mazeika olacak. Karşılaşmada Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas yardımcı hakem olarak görev alacak.

Avrupa Ligi J Grubu’nda Medipol Başakşehir’in deplasmanda Wolfsberger’e 7 Kasım Perşembe günü konuk olacağı ve saat 23.00’te başlayacak maçı ise İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer’in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj yapacak.