Temsilcilerimizin CEV Şampiyonlar Ligi Play-off Turu rakipleri belli oldu

2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde bayanlarda 6'lı Play-off turunda yer alan Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe ve Vakıfbank, erkeklerde ise 12'li Play-off turunda mücadele edecek olan Arkas Spor ve İstanbul B.Şehir Belediye'nin rakipleri, bugün (CEV) Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun Lüksemburg'ta yer alan merkezinde çekilen kura ile belirlendi.

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını lider bitiren temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Vakıfbank ve grupta en iyi ikinci olan Eczacıbaşı VitrA'nın 6'lı Play-off'daki eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe eşleşirken, VakıfBank'ın rakibi Volero Zürih İsviçre oldu. Bu etabın son eşleşmesinde ise; Dinamo Moskova Rusya ile Liu Jo Nordmeccanica Modena İtalya karşılaşacak. 6'lı Play-off etabında ilk maçlar 21-23 Mart, ikinci maçlar 4-6 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Bu etabın galibi olan üç takım ve 2017 CEV Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi dörtlü finallerinin ev sahipliğini üstlenen İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano, 22-23 Nisan tarihlerinde, İtalya'nın Treviso kentinde dörtlü final maçlarını yapacak.

Ülkemizi 2017 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 12'li Play-off turunda temsil eden Arkas Spor, Rusya'dan Dinamo Moscova ile, İstanbul B.Şehir Bld. Almanya'dan Berlin Recycling Volleys ile eşleşti. Bu etabın ilk maçları 14-16 Mart, ikinci maçları 21-23 Mart tarihleri arasında oynanacak. Bu etabın kazananları 4-6 Nisan ve 11-13 Nisan tarihleri arasında oynanacak 6'lı Play-off etabına çıkacak.

Bu etabı geçen üç takım ve ev sahibi Sir Sicoma Colussi Perugia 2017 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi dörtlü final etabında yer alacak. Dörtlü final maçları; 29-30 Nisan 2017 tarihlerinde, Roma İtalya'da yapılacak.

İSTANBUL /