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Teleset Mobilya Akhisarspor'un hedefi yeni galibiyet serisi

AKHİSAR, () Spor Toto Süper Lig'de üst üste 4 galibiyetin ardından evinde Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, cumartesi günü Gençlerbirliği deplasmanına yeni bir seri başlatmak için çıkacak. Ligde 33 puanla 10'uncu...

Teleset Mobilya Akhisarspor'un hedefi yeni galibiyet serisi

AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 4 galibiyetin ardından evinde Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, cumartesi günü Gençlerbirliği deplasmanına yeni bir seri başlatmak için çıkacak. Ligde 33 puanla 10'uncu sırada bulunan yeşil-siyahlı ekip, kalan 9 haftada ilk 5 hedefine ulaşmaya çalışacak. Akhisarspor, 9 maçın 5'ini evi Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynayacak. Sakat oyuncunun bulunmadığı Akigo'da Trabzon maçında kırmızı kart gören Serginho, Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek.

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