Teleset Mobilya Akhisarspor'un hedefi yeni galibiyet serisi

AKHİSAR, ()
Spor Toto Süper Lig'de üst üste 4 galibiyetin ardından evinde Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, cumartesi günü Gençlerbirliği deplasmanına yeni bir seri başlatmak için çıkacak. Ligde 33 puanla 10'uncu sırada bulunan yeşil-siyahlı ekip, kalan 9 haftada ilk 5 hedefine ulaşmaya çalışacak. Akhisarspor, 9 maçın 5'ini evi Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynayacak. Sakat oyuncunun bulunmadığı Akigo'da Trabzon maçında kırmızı kart gören Serginho, Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek.