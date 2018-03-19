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Teleset Mobilya Akhisarspor'u Seleznyov sırtlıyor

AKHİSAR, () Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'un ara transfer döneminde Kardemir Karabükspor'dan kadrosuna kattığı Ukraynalı golcü Yevhen Seleznyov, ikinci yarıda takımın skor yükünü çeken isim oldu.  İlk  yarıda...

Teleset Mobilya Akhisarspor'u Seleznyov sırtlıyor

AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'un ara transfer döneminde Kardemir Karabükspor'dan kadrosuna kattığı Ukraynalı golcü Yevhen Seleznyov, ikinci yarıda takımın skor yükünü çeken isim oldu. 
İlk  yarıda ligde Karabük formasıyla 13 maçta yalnız 1 gol atabilen Seleznyov, Akhisarspor'da ise 9 maçta 5 kez ağları sarstı. İkinci devredeki 9 karşılaşmanın 8'ine ilk 11'de başlayan Ukraynalı yıldız, 1-1 biten Antalyaspor, 3-2 kazanılan Fenerbahçe ve son olarak yine 1-1 sonuçlanan Gençlerbirliği karşılaşmalarında birer, 3-0 galip tamamlanan Atiker Konyaspor mücadelesinde ise 2 kez ağları sarstı.
Akhisar'ın yeni golcüsü, takımının ikinci yarıda kazandığı 15 puanın 8'ine direkt katkı yaptı. Tecrübeli futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise Akhisarspor'da 4 maçta 2 golle oynadı. Seleznyov'un gelişiyle yeşil-siyahlılarda ilk yarının en skorer ismi olan Henrique de yedek kulübesini mesken tuttu. Sezonun ilk yarısında 6 gol atan Brezilyalı futbolcu, ikinci yarıda yalnız 5 maçta süre alıp ağları sarsamadı. Henrique, bu maçların 2'sinde ilk 11'de forma giyip 3'ünde ise sonradan oyuna dahil oldu.

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