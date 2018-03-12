Teleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor maçının ardından

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-1 kaybedilen Trabzonspor maçının ardından Hakem Ümit Öztürk’ü eleştirdi. Trabzonspor’un attığı 2 golde de faul olduğunu belirten Buruk, “Ümit Öztürk’ün maçımıza gelmesini istemezdik. Öztürk, Galatasaray’a 4-2 yenildiğimiz maçta da çok kötü yönetim gösterdi. Bu akşam da Trabzonspor’un attığı 1’inci ve 3’üncü golde faul vardı. Seleznyov’a yapılan faullerin hiçbirini çalmadı. 4 maç üst üste kazanınca Ümit Öztürk karşılaşmaya verildi” diye konuştu. Karşılaşmayı da değerlendiren deneyimli teknik adam, “Maça iyi bir başlangıç yaptık. Rakipten kazandığımız toplarla etkili olduk. Ancak daha sonra kaptırdığımız toplar Trabzonspor’un oyuna ortak olmasını sağladı. İlk yarının sonunda golü yedik. İkinci yarı hamleler yaptık. Hamlelerimiz sonuç verdi. Ancak daha sonra kalemizde üst üste goller gördük. Trabzonspor’u kutluyorum. Zor dönemde kritik bir maçı kazandılar. Bu akşam hakemin dışında her şey güzeldi” dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Maçın başından sonuna kadar istediklerini sahaya yansıttıklarını anlatan tecrübeli çalıştırıcı, “Özellikle kanat organizasyonlarını çok iyi yaptık. İhtiyacımız olan bir galibiyet elde ettik. Artık kalan 9 final karşılaşmamız var. Üstüne koya koya maçlarımızı oynayacağız. İnanıyorum ki sezonu en iyi şekilde tamamlayacağız” yorumunu yaptı. Trabzonspor’da alınan kongre sürecinin yanı sıra kendi durumunu da değerlendiren Çalımbay, “Benim durumum önemli değil. Kalırım veya giderim fark etmez. Bana 2 yıllık mukavele yapmamı teklif etmişlerdi. Ben kabul etmedim, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladım. Lig bitince konuşuruz dedim. Bir kongre süreci olacak. Ancak bizim için önemli olan kalan 9 haftayı en iyi şekilde geçmek. Artık Yeni Malatyaspor maçını düşünüyoruz” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk’un açıklamaları

- Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın açıklamaları