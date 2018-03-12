Teleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor: 1-3

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Uygar Bebek (xx), Erkan Akbulut (xx)

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac (x) - Serginho (x), Mustafa (x) (Dk. 63 Bia x), Caner (xx), Ömer (xx), Eray (x) (Dk. 46 Bilal x), Sissoko (xx), Soner (xx), Muğdat (xx), Larsson (x) (Dk. 70 Olcan x), Seleznyov (x)

TRABZONSPOR: Onur (xx) - Pereira (xxx), Uğur (xx), Okay (xxx), Novak (xxx), Onazi (xxx), Kucka (xx) (Dk. 90+1 Batuhan), Sosa (xxx), Yusuf (xx) (Dk. 77 N’Doye xx), Olcay (xx) (Dk. 88 Rodallega), Burak (xxx)

GOLLER: Dk. 90+3 Soner (Akhisarspor) - Dk. 45+1 Okay, Dk. 83 Burak, Dk. 85 N’Doye (Trabzonspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+1 Serginho (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Serginho, Caner, Seleznyov (Akhisarspor) - Burak, Kucka (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig’de 25'inci haftanın kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın 45+1'inci dakikasında Okay’la gol perdesini açan bordo mavililer 83’te Burak’la rahatladı. 85’te N’Doye takımının 3'üncü golünü kaydederken 90+3'te Akhisarsporlu Soner skoru belirledi. Trabzonspor üst sıralara tırmanma yolunda kritik bir galibiyet elde etti. Son haftaların flaş ekibi Akhisarspor’un ise 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi, yeşil siyahlılar ligde ilk kez yeni stadında maç kaybetti.

6'ncı dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Caner’in geri pasında topu kapan Burak kaleci Lukac’la karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu. Ancak Lukac topu çelerek net golü önledi.

10'uncu dakikada Larsson’un ceza alanı dışından çektiği şutta kaleci Onur topu kontrol etti.

29'uncu dakikada sağ kanattan Sosa ortaladı, Caner’den seken topa Yusuf röveşatayı vurdu. Kaleci Lukac meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

30'uncu dakikada Sosa’nın ortasına Burak bomboş pozisyonda kafayı vurdu. Top üstten oyun alanını terk etti.

42'nci dakikada Sosa’nın pasında sol çaprazdan ceza sahasına hareketlenen Burak topa vuramadı. Ardından Akhisarspor defansı tehlikeyi savuşturdu.

45+1'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Yusuf’un kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Okay kafayla ağları sarstı: 0-1.

50'nci dakikada Sosa’nın pasında Yusuf müsait durumda topa vurmak istedi ancak Soner son anda araya girip tehlikeyi önledi.

56'ncı dakikada Bilal’in kullandığı serbest vuruşta Seleznyov kafayı vurdu, iyi yer tutan Onur topa hakim oldu.

72'nci dakikada Olcay’ın çevirdiği topa Sosa vurdu, kaleci Lukac meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

76'ncı dakikada Olcan’ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Sissoko yakın mesafeden kafayı vurdu, top az farkla dışarı gitti.

83'üncü dakikada Trabzonspor farkı 2’ye çıkardı. Olcay’ın ara pasında sağ çaprazda kaleci Lukac’la karşı karşıya kalan Burak düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-2.

85'inci dakikada Trabzonspor golleri üçledi. Burak’ın ortasında N’Doye topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Lukac’ın bakışları arasında ağlara gitti: 0-3.

90+1'inci dakikada Akhisarspor 10 kişi kaldı. Burak’a sert müdahalede bulunan Serginho, ikinci sarı kartını görüp oyundan atıldı.

90+3'üncü dakikada Kaleci Onur'un kısa düşen pasında topu kontrol eden Soner, plase bir vuruşla skoru belirledi: 1-3.

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