Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu.... 1.5 milyon kişinin oynadığı belirlendi
Kuyumcu soygunu sırasında çatışma 1 ölü 2 yaralı... İşte çatışma anı görünteliri...
Kuşumcu ile hırsızın çatışma anı...
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri başladı
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri...
 Esenler'de kuyumcu soygunu sırasında çatışma: 2 yaralı
Esenler'de soygun sırasında çatışma

Teleset Mobilya Akhisarspor taraftarını üzdü

AKHİSAR, () Süper Lig'de son olarak deplasmanda Osmanlıspor'a 3-2 yenilerek, galibiyet hasretini 9 maça çıkaran ve ilk yarıyı 19 puanla 12'nci sırada tamamlayan Teleset Mobilya Akhisarspor'un yüzü Ziraat Türkiye Kupası'nda da gülmedi.  Son...

Teleset Mobilya Akhisarspor taraftarını üzdü

AKHİSAR, ()

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Osmanlıspor'a 3-2 yenilerek, galibiyet hasretini 9 maça çıkaran ve ilk yarıyı 19 puanla 12'nci sırada tamamlayan Teleset Mobilya Akhisarspor'un yüzü Ziraat Türkiye Kupası'nda da gülmedi. 
Son 16 Turu ilk maçında TFF 1'inci Lig temsilcisi Boluspor'a dış sahada 2-1 mağlup olan yeşil-siyahlılar avantaj kaybederken, 2017'ye üzgün bir şekilde veda etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezona flaş bir giriş yapan ve ilk 8 haftada topladığı puanlarla 3'üncü sıraya kadar yükselen Ege ekibi, sonrasında büyük bir düşüş yaşadı. Trabzonspor'u deplasmanda 6-1 yenerek büyük bir sürprize imza atan Akhisarspor daha sonra ligde oynadığı Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Kayserispor ve Osmanlıspor müsabakalarından sadece 3 beraberlik çıkarabildi.
Türkiye Kupası'nda ise önce Erzincanspor'u 6-0 yenerek 5'inci tura adını yazdıran Akhisarspor, Ankara Demirspor'u 3-0 ve 1-1'lik skorlarla eledi. Son 16 Turu'nda Boluspor'la eşleyen yeşil siyahlılar, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Akhisarspor son 10 resmi maçında ise sadece 1 galibiyet alarak taraftarını üzdü. Yönetim kurulunun ise sahip çıktığı Okan Buruk, ikinci yarıda özellikle hücum hattına yapacakları takviyelerle güçlü duruma geleceklerini söyledi. Buruk, "Devre arasında en iyi şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. 2017'yi istediğimiz gibi bitiremedik. Ancak yeni yılda çok daha iyi bir görüntü ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.
Kadroda önemli değişikliklere gitmesi beklenen yeşil-siyahlıların, Göztepe'den Nabil Ghilas'ı ısrarla istediği bildirildi. Akhisaspor'da bekleneni veremeyen golcüler Emnes ve Hora ile yolların ayrılabileceği iddia edildi.   

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,