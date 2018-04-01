Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir maçından notlar

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

Teleset Mobilya Akhisarspor - Medipol Başakşehir maçında eski dostlar yine rakip oldu. Futbolu 2010 yılında yine Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Başakşehir'de bırakan, 2011-2013 yılları arasında A Milli Takım'da Avcı'nın yardımcısı olan Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, eski hocasıyla tekrar karşılaştı.

Buruk, Galatasaray ve Inter'den takım arkadaşı olan Emre Belözoğlu ile Galatasaray'da birlikte oynadığı Arda Turan'ın karşısına da teknik adam olarak çıktı.

Okan Buruk yönetimindeki Akhisarspor, geçen sezon ligde ev sahibi olduğu, yine 1 Nisan'da oynanan maçta Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Başakşehir'i son dakika golüyle 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında çok ağır bir darbe vurmuştu.

Maç öncesi Okan Buruk ve Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşa birlikte röportaj verdi. Buruk'tan övgüyle bahseden Avcı, "Hocalığını yaptım, A Milli Takım'da beraber görev yaptık. Buruk'u meslektaşım değil kardeşim gibi görüyorum. Maçta kulübeden kulübeye de saygı oluyor. Akhisar'da 1.5 senedir harika işler yapıyor" dedi.

ESKİ DOSTLAR BULUŞTU

Okan Buruk ise Abdullah Avcı'yla ilgili, "Bana hocalık yaptı. Benim için hem bir ağabey hem de çok sevdiğim bir insan. Türk antrenörler için de çok büyük bir örnek. Maç kazanmaktan çok Türk futboluna iyi hizmet etmek istiyoruz. Emre Belözoğlu'yla uzun yıllar takım arkadaşıydık. Arda Turan da takım arkadaşım. İlk maçta bize Emre gol atmıştı. Sahaya çıkınca arkadaşlık bitiyor" diye konuştu.

ARDA TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Medipol Başakşehir'de 3 haftadır sakatlığı bulunan Arda Turan, milli maçlar için sezona verilen aradan sonra iyileşip ilk 11'e döndü. İstanbul temsilcisinde sakat Mossoro ile cezalı Clichy ve Caicara yoktu.

AKHİSAR'DA 2 EKSİK

Sıssoko'nun sakat olduğu Akhisarspor'da son antrenmanda sol ayak bileğinden sakatlanan takımın yıldızlarından Soner de kadroya alınmadı. Devre arasında takıma döndükten sonra kadroya girmekte sorun yaşayan Bilal Kısa, Soner'in sakatlanmasıyla ikinci kez ilk 11'de oynadı.

Akhisarspor taraftarları şampiyonluk yarışındaki Başakşehir'le oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Tribünler büyük oranda doldu.

