Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir: 1-2



Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

STAT: Akhisar

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Erdinç Sezertam (xx), Serkan Çimen

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac (xx) - Lopes (x), Caner (x), Mustafa (xx), Ömer (xx), Serginho (xxx), Eray (x) (Dk. 78 Bia x), Muğdat (xx), Bilal (xxx), Larsson (xx) (Dk. 69 Olcan xx), Seleznyov (xx) (Dk. 85 Henrique)

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan (xxx) - Uğur (xxx), Costa (x) (Dk. 46 İrfan Can xxx), Epureanu (xx), Alparslan (xxx), Mahmut (xx), Emre (xxx), Visca (xxx), Arda (xx), Elia (xxx) (Dk. 77 Napoleoni xx), Adebayor (xx) (Dk. 85 Bajic)

GOLLER: Dk. 13 Serginho (Akhisarspor), Dk. 46 Elia, Dk. 75 Visca (Başakşehir)

SARI KARTLAR: Dk. 22 Muğdat (Akhisarspor), Dk. 68 Emre (Başakşehir)

KIRMIZI KART: DK. 83 Lopes (Akhisarspor)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki Medipol Başakşehir, Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Akhisar Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip 13'üncü dakikada Serginho'yla öne geçti. Başakşehir bu gollere 46'ncı dakikada Elia ve 75'inci dakikada Visca'yla karşılık vererek 3 puana uzandı. Akhisarspor'da Lopes, 83'üncü dakikada kırmızı kart gördü. Bu skorla puanını 56'ya çıkaran Başakşehir, maç fazlasıyla liderliğe yükselip 53 puandaki Beşiktaş'ın kendisini yakalamasına izin vermedi. Akhisar ise 34 puanda kaldı.

9'uncu dakikada gelişen Akhisarspor atağında Seleznyov ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top kaleci Volkan'da kaldı.

13'üncü dakikada Akhisarspor öne geçti. Lopes'in sağ kanattan sıfıra inip ceza sahasına kestiği topa Eray'ın şutu defansa çarpıp kornere çıktı. Sağ kanattan Bilal'in kullandığı kornerde topu Serginho, kale önünden kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

23'üncü dakikada Başakşehir beraberliğe çok yaklaştı. Rakibinden çalımla sıyrılan Emre'nin şutu kaleci Lukac'tan döndü. Elia ceza sahası içi sol çaprazında önünde bulduğu topu tamamlamak istedi, Lukac topu kornere çelerek yine gole izin vermedi.

40'ıncı dakikada Emre'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Visca'nın şutu Lukac'ta kaldı.

42'nci dakikada Akhisarsporlu Lopes'in ceza sahası çizgisinden şutunu kaleci Volkan yatarak kontrol etti.

44'üncü dakikada ev sahibi ekip ikinci gole çok yaklaştı. Larsson'un ara pasıyla buluşan Seleznyov'un şutunda Volkan gole geçit vermedi.

45+1'inci dakikada sol kanattan hareketlenen Ömer'in ceza sahasına girer girmez sert şutu üstten auta çıktı.

İlk yarı bu skorla bitti.

Başakşehir ikinci yarıya golle başladı. 46'ncı dakikada sağ kanattan verkaçla hareketlenen Uğur'un pasını arka direk dibinde Elia ağlarla buluşturdu: 1-1.

58'inci dakikada Serginho'nun defansın arkasına attığı topuna hareketlenen Muğdat'ın şutu az fazla auta çıktı.

69'uncu dakikada Akhisarlı Bilal'in kullandığı serbest vuruş üstten dışarı gitti.

75'inci dakikada bu kez Başakşehir öne geçti. Alparslan'ın soldan ortaladığı topa Visca kale önünde ayak koyup ağları havalandırdı, Akhisarlıların golden önce Arda'nın topu dışarıdan çevirdiği itirazı Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun gol kararını değiştirmedi: 1-2.

83'üncü dakikada Akhisarspor 10 kişi kaldı. Lopes, bir pozisyon sonrası Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya gösterdiği tepki gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

88'inci dakikada Olcan'ın yaklaşık 30 metre mesafeden direkt kaleye gönderdiği serbest vuruş Volkan'ın kucağında kaldı.

Maçta başka gol olmadı.

(FOTOĞRAFLI)