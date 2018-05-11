Teleset Mobilya Akhisarspor lige döndü

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kupa finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan Akhisarspor, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde ayağının tozuyla antrenmana çıktı. Final öncesi kupayı kazanmaya aday olduklarını açıkladıklarını ve bunu başardıklarını dile getiren teknik direktör Okan Buruk, "Bu başarı takımın, oyuncuların başarısı. Finale kadar çıkmışken sonunu da getirmemiz gerekiyordu. Kupa kazanmak çok önemli ancak bunun bir de Avrupa yolu vardı. O yola da ulaştık. UEFA Avrupa Ligi'ne direkt gruplardan katılacağız. Bu maddi ve manevi açıdan çok değerliydi" dedi.

Oyuncularının sahada yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalıştığını anlatan Buruk, "Başından sonuna kadar konsantreydiler. Çok koştular, çok çalıştılar. Taktiksel anlamda doğru oynadık ve galibiyet geldi. Maçın başında rakibin kurduğu üstünlüğü vardı, onu kırdıktan sonra hem golleri hem sonucu bulduk. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Yarı final ve finalde bütçe ve kadro kalitesi anlamında çok iyi takımlara karşı başa baş oynamak, mücadele etmek ve onları geçip kupayı kazanmak çok değerli. Yönetime, taraftara, Akhisar halkına, bizi destekleyen tüm Türk halkına ve en başta oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. En iyisini onlar yaptı. En büyük hak onların" diye konuştu.

Buruk, şöyle devam etti: "Dün kupayı kazandık ama bugün hayat bizim için tekrar başladı. Pazartesi çok önemli maç var, yarın Kayseri'ye hareket ediyoruz. Bir final daha oynayacağız, puan almak bizin için değerli olacak."

BİLAL KISA: "İKİNCİ KEZ KAZANDIM"

Akhisarspor'un takım kaptanı Bilal Kısa, daha önce Galatasaray'da yaşadığı Türkiye Kupası kazanma sevincini yine Fenerbahçe'ye karşı bu kez yeşil-siyahlı formayla tattığını söyledi. Akhisar adına tarihi bir başarıya imza attıklarını ifade eden Bilal, "Bu kupayı Akhisar camiasına ve halkına armağan ediyoruz. İkinci kupa sevincimi Akhisar'da yaşadığım için çok mutluyum. Ligde sıkıntılı dönemler yaşadık, bunu Kayseri maçında atlatırsak, kupanın tamamen tadını çıkaracağız. Ligde kalıp, taraftarımızla şampiyonluk turu atmak istiyoruz" dedi.

Tecrübeli krampon, UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini de ekledi.

BAŞKAN ERYÜKSEL: "DİYARBAKIR'A TEŞEKKÜR EDERİZ"

Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Fenerbahçe ile oynadıkları final maçında kendilerini misafir eden Diyarbakır seyircisine ve halkına teşekkür etti. Diyarbakır'da çok iyi ağırlandıklarını belirten Hüseyin Eryüksel, "Diyarbakır önyargıyla bakılacak bir yer değil, müthiş gelişmiş bir şehir. İnşallah onların da Süper Lig'de bir takımı olur. Beni bizzat arayan Cumhurbaşkanımıza, mesajlarını ileten Başbakanımıza ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayına teşekkür ediyorum" dedi. Hem lig hem de kupada yarışmanın kendilerini yıprattığını anlatan Eryüksel, küme düşme tehlikeleri olması nedeniyle buruk bir sevinç yaşadıklarını söyleyerek, "Bu yönetimle 9 senedir beraberiz, 6 senedir Süper Lig'deyiz. Avrupa Ligi'nde de başarılı olacağız. Akhisar'da 3 maçta yabancı takım ve seyircileri ağırlayacağız. Bunları hep beraber yaşayacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bilal Kısa'nın açıklamaları

- Antrenmanından genel görüntü

- Okan Buruk'un açıklamaları

- Başkan Hüseyin Eryüksel'in açıklamaları

HABER: Mustafa KÖPRÜLÜ - KAMERA: Tekin GÜRBULAK / AKHİSAR, ()