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Teleset Mobilya Akhisarspor kupa sınavında

AKHİSAR, () SÜPER Lig'de ilk yarının son 9 maçında galibiyet yüzü göremeyen ve devre arasına düşme hattının 4 puan üzerinde 12. sırada giren Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda moral arayacak. Yeşil-siyahlılar,...

Teleset Mobilya Akhisarspor kupa sınavında

AKHİSAR, ()

SÜPER Lig'de ilk yarının son 9 maçında galibiyet yüzü göremeyen ve devre arasına düşme hattının 4 puan üzerinde 12. sırada giren Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda moral arayacak. Yeşil-siyahlılar, son 16 turu ilk maçında deplasmanda Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak randevuda Suat Arslanboğa düdük çalacak.
Akhisaspor'da cezalı Lopes ve Ömer Bayram forma giyemeyecek. Henrique ve Larsson sakatlıkları nedeniyle yok. Hak mahrumiyeti cezası süren teknik direktör Okan Buruk da maçı tribünden takip edecek. Teleset Mobilya Akhisarspor, kadrodaki operasyon ve transfer harekatına bu maçın ardından başlayacak.

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