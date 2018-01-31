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Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor: 1-0

İlker KILIÇASLAN / AKHİSAR, () STAT: Akhisar HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), Alpaslan Dedeş (xx), Ali Saygın Ögel (xx) TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih (xxx) – Lopes (xx xx), Dany (xx), Caner (xx), Ömer (xxx), Muğdat (x) (Dk. 60 Olcan xx),...

Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor: 1-0

İlker KILIÇASLAN / AKHİSAR, ()

STAT: Akhisar
HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), Alpaslan Dedeş (xx), Ali Saygın Ögel (xx)
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih (xxx) – Lopes (xx xx), Dany (xx), Caner (xx), Ömer (xxx), Muğdat (x) (Dk. 60 Olcan xx), Sissoko (xxx), Serginho (xx), Onur (x) (Dk. 82 Eray xxx), Henrique (xx), Seleznyov (x) (Dk. 46 Barbosa x)
KAYSERİSPOR: Muammer (xx) – Levent (xx), Sapunaru (x), Erkan (x) (Dk. 75 Güray x), Kucher (x), Şamil (x), Deniz (xx), Mendes (xx), Boldrin (x) (Dk. 82 Espihoza), William (x) (Dk. 46 Lopes x), Umut (x)
GOL: Dk. 89 Eray (Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Seleznyov, Onur, Barbosa, Eray (Teleset Mobilya Akhisarspor), William, Erkan, Lopes, Şamil (Kayserispor)

SÜPER Lig’de son 11 maçından galibiyet çıkaramayan Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sezonun flaş ekibi Kayserispor’u evinde 1-0 yendi. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada 89. dakikada sahne alan Eray, kafa golüyle galibiyeti getirdi. Yeşil-siyahlılar 7 Şubat’ta deplasmanda oynanacak rövanş öncesi avantajı cebine koydu.
2'nci dakikada Muğdat’ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Henrique müsait pazisyonda şutunu çekti. Ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
7'nci dakikada Umut  ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top üstten oyun alanını terk etti.
32'nci dakikada Serginho’nun pasına hareketlenen Lopes’in vuruşunda top yan direğe çarpıp auta çıktı.
57'nci dakikada Kayserisporlu Lopes’in sert şutunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
68'inci dakikada Akhisarsporlu Lopes’in şutu yine direkten döndü.
77'nci dakikada Olcan’ın ortaladığı topa Serginho kafayı vurdu, kaleci Muammer meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
89'uncu dakikada Akhisarspor öne geçti. Ömer Bayram’ın soldan ortaladığı topa kafayı vuran Eray, kaleci Muammer’i avladı: 1-0. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, Akhisarspor yeni stadında ilk galibiyetini elde etmeyi başardı.

(FOTOĞRAFLI)

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