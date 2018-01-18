Teleset Mobilya Akhisarspor ikinci yarıdan umutlu

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, () - SÜPER Lig'de 6. sezonunu geçiren Ege temsilcisi Teleset Mobilya Akhisarspor, ilk yarıda 17 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyetle 19 puanla 12'nci sırada kaldıktan sonra 2'nci devre öncesinde umut yüklü. Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini kaydeden Teknik Direktör Okan Buruk, "Çok iyi bir kamp dönemini bitirdik. Kamp döneminde çok sert olmasa da güzel bir antrenman temposu yakaladık. Hem fiziksel hem mental anlamda takımın gelişimi bizim için çok olumlu oldu. Bizim için oyuncuların yüksek katılımı, sakatlıktan dönenler ve takım içindeki oyuncularımızın sağlam bir şekilde kampı bitirmesi sevindirici oldu. İki tane hazırlık maçı oynadık. Bu maçlardaki istek, arzu, performans gayet iyiydi. Lige başlarken umut verdi, oyuncularımıza olan güveni tekrar sağladığımızı gösterdi" dedi.

Ara transferde Karabükspor'dan Ukraynalı golcü Seleznyov ve Bursaspor'dan eski oyuncusu Bilal Kısa'yı renklerine bağlayan Manisa temsilcisinde Buruk, "Hem Bilal hem de Seleznyov gerçekten önemli oyuncular. Baktığımızda Bilal kariyerinin en üst noktasına burada çıktı. Ondan sonraki süreçte hem Galatasaray hemde A Milli Takım performansı iyiydi. Evine hoş geldin dedik. Seleznyov da çok kariyerli bir oyuncu. Son senesi istediği gibi geçmese de geçen sezonun önemli isimlerinden biriydi. İkisi de bizle beraber performanslarını en yükseğe çekeceklerini düşünüyoruz, takımımıza katkı sağlayacaklardır. Ligde ikinci yarıda Süper Lig'de ilk kez kendi stadımızda oynayacak olmamız da avantaj olacak" şeklinde konuştu.

Hora ve Emnes'ten kulüp bulmalarını isteyen Akhisar'da bir yandan oyuncu alırken bir yandan da çokça faydalanamadıkları oyuncuları ellerinden çıkarmaları gerektiğini belirten Buruk, "Hepsi iyi ve kariyerli oyuncular ama onların oynayabilecekleri bir yerde kariyerlerine devam etmeleri gerekiyor. Emnes'in bir sakatlığı da vardı. Tedavi görüyordu, ilerleyen süreçte kulübümüz ve oyuncular için hangisi doğru olacaksa tam kararımızı vereceğiz. Takviye olarak düşündüğümüz bölgeler var. 1 veya 2 oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz. Alperen'i kiralık olarak Denizlispor'a verdik. Özellikle sağ bek, stoper ve ön tarafa bir alternatif bulabilirsek bakacağız. Ama önceliğimiz savunmaya bir oyuncu almak" dedi.

KUPA MORALİ

Süper Lig'de devre arası öncesi 9 maç galibiyete hasret kalan Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise adını çeyrek finale yazdırarak moral buldu. Akigo, deplasmandaki ilk maçta 2-1 yenildiği Boluspor'u Manisa 19 Mayıs Stadı'nda 1-0 yenerek tur atladı, lig maratonuna hazır olduğunun mesajını verdi. Yeşil-siyahlılarda galibiyet golünün yeni transferlerden Seleznyov'un penaltısından gelmesi de yüzleri güldürdü. Akhisar, ligde pazar günü Sivasspor deplasmanıyla devreyi açacak.