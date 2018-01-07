Teleset Mobilya Akhisarspor hücumda geçmişi mumla arıyor

İsveçli Larsson, ligde 11 haftada 1 golle yetindi. Muğdat, ligde 9 maçta ağları sarsamadı, kupada 3 gol attı. Hollandalı Emnes ise 7 lig, 2 kupa maçında hiç tabelayı değiştiremedi. Devre arasında Hora ve Emnes'ten kulüp bulmalarını isteyip Karabükspor'dan ayrılan Ukraynalı forvet Seleznyov'la anlaşan Akhisarspor'da hücum hattına arayış devam ediyor.
İsveçli Larsson, ligde 11 haftada 1 golle yetindi. Muğdat, ligde 9 maçta ağları sarsamadı, kupada 3 gol attı. Hollandalı Emnes ise 7 lig, 2 kupa maçında hiç tabelayı değiştiremedi. Devre arasında Hora ve Emnes'ten kulüp bulmalarını isteyip Karabükspor'dan ayrılan Ukraynalı forvet Seleznyov'la anlaşan Akhisarspor'da hücum hattına arayış devam ediyor.