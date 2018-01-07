Teleset Mobilya Akhisarspor hücumda geçmişi mumla arıyor

SÜPER Lig'de üst üste 9 maç galip gelemeyerek ilk yarıyı 19 puanla 12'nci sırada tamamlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, özellikle hücum hattında geçmişi mumla aradı. Ligde daha önceki 5 sezonda Gekas, Niasse, Rodallega, Vaz Te, Cikalleshi gibi yıldızları parlatan Akhisar'da ilk yarıda yalnız Brezilyalı Henrique 6 gol atabildi. Rumen golcü Hora, ligde 13 maçta suskun kalırken kupada ise 4 kez ağları sarstı.

İsveçli Larsson, ligde 11 haftada 1 golle yetindi. Muğdat, ligde 9 maçta ağları sarsamadı, kupada 3 gol attı. Hollandalı Emnes ise 7 lig, 2 kupa maçında hiç tabelayı değiştiremedi. Devre arasında Hora ve Emnes'ten kulüp bulmalarını isteyip Karabükspor'dan ayrılan Ukraynalı forvet Seleznyov'la anlaşan Akhisarspor'da hücum hattına arayış devam ediyor.