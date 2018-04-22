Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe maçının ardından

Okan Buruk: "En az 1 galibiyet lazım"

Tamer Tuna: "Ligi iyi bitirmek istiyoruz"

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, () -

SPOR Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, kalan haftalarda en az 1 galibiyet almaları gerektiğini söyledi. Buruk, "Maça golle başlamak büyük bir özgüven ama bunu değerlendiremedik. Top kaybının devamında penaltı yaptırdık. Oyun bize gelmişti. Kaçırdığımız penaltıyı atsak devre arasına önde girecektik. Penaltı pozisyonunda Barbosa da sakatlandı. Takımda 4 tane markez orta saha oyuncum sakattı. Rakip kaleye tehlike yaratacak oyuncumuz yoktu, hücum oyuncularımız performanslarının altında kaldı. Oyun kurmakta zorlandık. Sonuçta iki takım da kazanabilirdi. Kazanıp rahat nefes almak istiyorduk ama beraberlik de kötü sonuç değil. Bundan sonra rahat etmek için en az 1 maç kazanmak gerekiyor" dedi.

TAMER TUNA: "LİGİ İYİ BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Akhisarspor beraberliğinden sonra sezonu iyi bir konumda bitirmek istediklerini söyledi. Tuna, mücadeleden sonra basın toplantısında, "Oyunun henüz başında duran toptan yediğimiz golün ardından maça tekrar döndük ve aradığımız golü bulduk. İkinci yarıda ise oyun dengeliydi, geçişler çok fazla oldu. Rakibimizin en önemli gücünün kontrataklar ve hızlı çıkışlar olduğunu biliyorduk, bunu önlemeye çalıştık. Son bölümde Castro ve Poko'yu daha önde kullanmak isteyip Selçuk'u oyuna aldık. Bu şekilde sprint sayımızı yükseltmek istedik. Havaya ve su molalarına rağmen iki takım da lig ortalamasının üstünde sprint mesafesine ulaştı. Kazanma isteğimiz üst seviyedeydi fakat karşılaşma 1-1 sona erdi. Oyuncularımın mücadelelerinden ötürü memnunum. Taraftarlarımız bizi yine yalnız bırakmadı. Kalan 4 haftada da bu sinerjiyi sürdürerek ligi iyi bir konumda bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Okan Buruk'un açıklamaları

- Tamer Tuna'nın açıklamaları