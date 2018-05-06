Teleset Mobilya Akhisarspor - Galatasaray: 1-2

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Kerem Ersoy (xx), Serkan Olguncan (xx)

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih (xx) - Lopes (xx), Mustafa Yumlu (xx), Dany (x) (Dk. 87 Larsson), Kadir (xx), Sissoko (xx), Soner (x) (Dk. 78 Bilal x), Onur (xx) (Dk. 74 Olcan x), Muğdat (xx), Barbosa (xxx), Seleznyov (xxx)

GALATASARAY: Muslera (xxxx) - Linnes (xx), Denayer (xxx), Serdar (x) (Dk. 77 Maicon xx), Nagatomo (xx), Donk (xxx), Fernando (xx), Selçuk (xx) (Dk. 50 Yasin xx), Rodrigues (xxxx), Feghouli (xxx) (Dk. 70 Sinan xx), Gomis (x)

GOLLER: Dk. 15 ve Dk. 18 Rodrigues (Galatasaray), Dk. 50 Serdar (Kendi kalesine) (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Dk. 31 Feghouli, Dk. 33 Donk (Galatasaray), Dk. 62 Mustafa Yumlu, Dk. 77 Muğdat, Dk. 86 Lopes (Akhisarspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Lukac (Yedek kulübesinde) (Akhisarspor)

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray, 32'nci hafta mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda ilk yarıda bulduğu gollerle yendi, sezonun son 2 haftasına zirvede müthiş avantajla girdi: 1-2.

Akhisar Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-kırmızılılardan Rodrigues'in 15 ve 18'inci dakikalarda attığı gollere ev sahibi ekip 50'nci dakikada Serdar'ın kendi kalesine attığı golle karşılık verebildi. Akhisarspor'da 33'üncü dakikada Soner, Galatasaray'da ise 90+2'nci dakikada da Gomis penaltıdan yararlanamadı. Bu skorla 69 puana ulaşan Galatasaray, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Başakşehir'in 3'er puan önünde yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya evinde galip gelirse Fenerbahçe ve Başakşehir'in puan kaybı halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Galibiyet hasretini 8 haftaya çıkaran Akhisarspor ise 36 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde kaldı.

15'inci dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Linnes'in ara pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Feghouli, topu penaltı noktasındaki Rodrigues'in önüne ortaladı. Rodrigues, gelişine bir şutla kaleci Fatih'i avladı: 0-1.

18'inci dakikada fark yine Rodrigues'le 2'ye çıktı. Sol çaprazdan hareketlenen Rodrigues, defansta Dany'den rahat bir şekilde sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda ağları havalandırdı: 0-2.

21'inci dakikada Akhisarspor tehlikeli geldi. Onur'un ceza sahasında karşı karşıya şutunda Muslera gole engel oldu.

31'inci dakikada Akhisarspor penaltı kazandı ancak yararlanamadı. Muğdat'la gelişen ev sahibi ekip atağında Seleznyov kale önündeki karambolde Muslera'yla giriştiği pozisyonda yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık tereddüt etmeden beyaz noktayı gösterdi. Atışı 33'üncü dakikada kullanan Soner, topu üstten auta attı.

45'inci dakikada sarı-kırmızılılar üçüncü gole çok yaklaştı. Rodrigues'in ceza sahası dışından vuruşu üst direkten döndü, Feghouli dönen topu tamamlamak isterken şutu yandan auta çıktı.

İlk yarı bu skorla bitti.

50'nci dakikada Akhisarspor golü buldu. Barbosa'nın sol kanattan sıfıra kadar inerek yaptığı ortada ceza sahasında Selznyov'un şutu yan direkten dönüp defansta Serdar'a çarparak ağlara gitti: 1-2.

54'üncü dakikada Selçuk'un yaklaşık 30 metre mesafeden kullandığı serbest vuruşu Fatih, uzanıp çıkardı.

55'inci dakikada Muslera, Muğdat'a karşı karşıya pozisyonda gol izni vermedi.

59'uncu dakikada gelişen Galatasaray atağında ceza sahasındaki karambolde Denayer'in şutu defanstan döndü, dönen topu Gomis üstten auta yolladı.

90+2'nci dakikada bu kez Galatasaray penaltıdan yararlanamadı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Linnes, Barbosa'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık bir kez daha penaltıya hükmetti. Geçen hafta Beşiktaş derbisinde penaltıdan yararlanamayan sarı-kırmızılıların en golcü oyuncusu Gomis, atışı yine üstten auta gönderdi.

Maç 2-1 Galatasaray üstünlüğüyle sonuçlandı.

SOFIANE FEGHOULI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Teleset Mobilya Akhisaspor maçının 31'inci dakikasında sarı kart gören Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, ligin 33'üncü haftasında sarı kırmızılı takımın evinde oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

(FOTOĞRAFLI)