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Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray: 1-2

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda mağlup durumdan gelip 2-1 yenerek final için büyük avantaj yakaladı.

Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray: 1-2

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Kemal Yılmaz (xx), Serkan Çimen (xx)
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih (x) - Lopes (xx), Mustafa Yumlu (x), Caner(x), Ömer (xx), Sissoko (xx), Eray (xx) (Dk. 57 Serginho xx), Muğdat (xxxx) (Dk. 79 Bilal x), Soner (xx), Larsson (x), Seleznyov (xxx) (Dk. 71 Henrique x)
GALATASARAY: Muslera (xx) - Mariano (xx), Serdar (xx), Ahmet (xxx), Latovlevici (x) (Dk. 82 Gomis xx), Tolga (xx), Selçuk (xxx), Yasin (xx), Belhanda (xx) (Dk. 70 Linnes xxx), Rodrigues (xx) (Dk. 58 Feghouli xxx), Sinan (xxx)
GOLLER: Dk. 19 Seleznyov (Akhisarspor) - Dk. 21 Ahmet, Dk. 88 Sinan (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Mustafa Yumlu, Caner (Akhisarspor) - Sinan (Galatasaray)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda mağlup durumdan gelip 2-1 yenerek final için büyük avantaj yakaladı. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip 19'uncu dakikada Seleznyov'la öne geçti. Sarı-kırmızılılar, 21'inci dakikada Ahmet ve 88'inci dakikada Sinan'ın golleriyle galibiyete uzandı. Rövanş karşılaşması 17-19 Nisan arasında İstanbul'da oynanacak. Rakibini eleyecek taraf, finalde Beşiktaş - Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle kupa için karşılaşacak.

5'inci dakikada Galatasaray atağında Sinan ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top kaleci Fatih'te kaldı.
19'uncu dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan hızlı hücuma çıkan Muğdat, topu sağa çekip Mariano'nun yanından orta şut karışımı sert vurdu. Seleznyov, Muğdat'ın vuruşunu altıpas içinde topun gelişine tamamlayıp ağları havalandırdı: 1-0.
21'inci dakikada skor eşitlendi. Selçuk'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşu öne çıkan kaleci Fatih ıskaladı. Defansta Soner'in dizinden seken top yan direkten döndü. Ahmet, önünde bulduğu meşin yuvarlağı altı pastan tamamladı: 1-1.
İlk yarı 1-1 sonuçlandı. İlk yarının sonunda Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya kazandıkları köşe vuruşunu kullandırmadan devreyi bitirdiği şeklinde itiraz eden Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazlarını çıkış tünelinde de sürdürünce Uğurlu tarafından tribüne gönderildi.
63'üncü dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Feghouli, ceza sahası dışından sağ ayağıyla kaleyi yokladı, top yandan az farkla auta çıktı.
73'üncü dakikada Akhisar tehlikesi geldi. Muğdat'ın sağ kanatta sıfıra kadar inip ceza sahasına çevirdiği topa Serginho gelişine sert vurdu, top yandan auta çıktı.
74'üncü dakikada Muğdat yaklaşık 30 metre mesafeden sert bir şutla kaleyi yokladı, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
86'ncı dakikada Akhisar'da Ömer'in sol çaprazdan ortasına ceza alanında Henrique kafayı çaktı, top Muslera'da kaldı.
88'inci dakikada sarı-kırmızılılar öne geçti. Gomis'in ara pasıyla buluşan Feghouli'nin karşı karşıya pozisyonda şutunu kaleci Fatih ayaklarıyla kornere çeldi. Korneri sağ kanattan Selçuk kullandı, Sinan'ın ön direkte kafa şutu ağlarla buluştu: 1-2.
Maçta başka gol olmadı, mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

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