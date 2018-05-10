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Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe: 1-0

Ferit ASLAN - Mehmet TÜRK - Burak EMEK / DİYARBAKIR,() STAT: Yeni Diyarbakır HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Aykut...

Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe: 1-0

Ferit ASLAN - Mehmet TÜRK - Burak EMEK / DİYARBAKIR,()

STAT: Yeni Diyarbakır
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Aykut Çeviker, Onur Ayık, Soner Aydoğdu, Helder Barbosa, Muğdat Çelik
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Giuliano, Aatif Chahechouhe, Roberto Soldado
GOLLER: Dk. 32 Miguel Lopes (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasının ilk yarısında Teleset Mobilya Akhisarspor 32'nci dakikada Miguel Lopes'in attığı golle Fenerbahçe karşısında soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

7'nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Şener'in içeri çevirdiği topta Akhisar defansı topu uzaklaştırdı.
12'nci dakikada kullanılan serbest vuruş sonrasında kaleci ile karşı karşıya kalan Josef'in vuruşunda kaleci Fatih topu çelmeyi başardı.
19'uncu dakikada sağ kanattan Şener'in yaptığı ortada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Josef'in şutu auta gitti.
22'nci dakikada orta sahadan kaptığı topla Akhisarspor ceza sahasına giren Soldado'nun vuruşunda Fatih gole izin vermedi.
26'ncı dakikada Barbosa'nın kullandığı serbest vuruşta Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunu kaleci Volkan son anda çıkardı.
32'nci dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Skrtel'den seken topta Lopes'in vuruşu ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Teleset Mobilya Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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