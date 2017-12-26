Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti'den Abdullah Gül'i KHK açıklamasına sert tepki
Gül'e KHK tepkisi
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Deprem uzmanı Gündoğdu: Taşınmadan önce Gemlik'teki fay için ciddi araştırma yapılmalı
Deprem uzmanı Gündoğdu'den ciddi uyarı
Tuzla'da yoğun koku paniği; kimyasal atık tehlikesi
Tuzlada halk geceyi ayakta geçirdi

Teleset Mobilya Akhisarspor'da kötü seri devam ediyor

SÜPER Lig'de ilk yarının son maçında Osmanlıspor'a 3-2 yenilerek galibiyet hasretini 9 haftaya çıkaran Teleset Mobilya Akhisarspor, bir ara zirve yarışı verdiği devreyi düşme hattının yalnız 4 puan üzerinde tamamladı. Ligde ilk 8 haftayı...

Teleset Mobilya Akhisarspor'da kötü seri devam ediyor
SÜPER Lig'de ilk yarının son maçında Osmanlıspor'a 3-2 yenilerek galibiyet hasretini 9 haftaya çıkaran Teleset Mobilya Akhisarspor, bir ara zirve yarışı verdiği devreyi düşme hattının yalnız 4 puan üzerinde tamamladı.
Ligde ilk 8 haftayı 16 puan ve ikinci Göztepe'den averajla geride üçüncü sırada geçen Akhisarspor, son 9 maçta adeta durdu. Son galibiyetini 15 Ekim'de Trabzonspor deplasmanında 6-1'lik tarihi skorla alan yeşil-siyahlı ekip, bu mücadelenin ardından çıktığı 9 karşılaşmadan toplam 3 puan çıkarabildi. Akhisarspor bu periyotta 3'ü son maçlarda üst üste olmak üzere 6 mağlubiyet alırken 3 sınavdan beraberlikle ayrıldı.
Yaşadığı büyük düşüşle devreyi 19 puanla 12'nci sırada tamamlayan Akhisarspor, düşme hattındaki Konyaspor'dan 4 puan fazla toplayabildi. 6 sezondur yer aldığı ligde düşme korkusu yaşamaya başlayan Akhisarspor, ara transferde özellikle hücum hattına takviye yapacak. Yeşil-siyahlılar, kadroda operasyon yaparak verim alınamayan isimlerle yollarını ayıracak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Perşembe günü Boluspor'a konuk olup, ardından tatile çıkacak Akhisar'da Başkent deplasmanında kırmızı kart gören Ömer, bu maçta yok. Sarı kart cezalısı durumuna düşen Mustafa Yumlu da ikinci yarıdaki Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,