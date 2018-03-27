Teleset Mobilya Akhisarspor'da Buruk, galibiyete inanıyor

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü evinde Galatasaray'la liderlik mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor'un teknik direktörü Okan Buruk, maçtan 3 puanla ayrılıp üst sıralara tırmanacaklarını söyledi.

Ligin çok çekişmeli geçtiğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Son haftalarda her takımın birbirini yenebildiği bir lig izliyoruz. Ligin dibinde, ortasında ve şampiyonluk yolunda büyük bir çekişme var. Pazar günü karşılaşacağımız Başakşehir şampiyonluğun en ciddi adaylarından ve sezonun en iyi takımlarından biri. Rakibimiz önceki hafta Beşiktaş'ı yenerek düşüşüne son verdi. Buraya oldukça moralli gelecekler. Önemli eksikleri var. Bu bizim için ciddi bir avantaj teşkil ediyor. Amacımız en yüksek puanları toplayıp üst sıralara adımızı yazdırmak" diye konuştu.

Önlerinde 8 hafta kaldığını hatırlatan Okan Buruk, ilk 8 içinde yer almayı hedeflediklerini söyledi. Buruk, 8 karşılaşmanın 5'ini iç sahada oynayacaklarını ifade ederek, "Evimizde çok önemli takımlarla karşılaşacağız. Başakşehir, Beşiktaş, Göztepe, Galatasaray ve Osmanlıspor ligin çok güçlü ekipleri. Bu takımlara karşı oynamak bizim açımızdan zor olacak. Biz alabileceğimiz maksimum puanları almaya çalışacağız. Bir dönem 5'inci olma hedefi koymuştuk. Ancak Trabzonspor'a sahamızda kaybetmek şansımızı azalttı. Fakat 5'inci sıradan uzaklaşsak da halen buralara gelme fırsatımız var. Geçen sene son periyotta topladığımız puanlarla sezonu 7'nci tamamlamıştık. Bu yıl yine ilk 8'in veya 7'nin içerisinde olmak istiyoruz. Belki 5 ya da 6'ncı sıraya da ulaşabiliriz. Umuyorum maksimum puanları kazanırız" dedi.

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ:

- Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'un değerlendirmeleri

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