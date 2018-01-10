Teleset Mobilya Akhisarspor'da Aloisio harekatı

İZMİR, ()

Transfer döneminde Kardemir Karabükspor'dan Ukraynalı golcü Seleznyov'a imza attıran Süper Lig temsilcisi Teleset Mobilya Akhisarspor, rotasını Güney Amerikalı forvetlere çevirdi.

Daha önce, Brezilya'nın Gremio takımında görev yapan Paraguaylı Lucas Barrios'la ilgilenen yeşil-siyahlıların şimdi de Brezilyalı futbolcu Aloisio Dos Santos'u listesine eklediği öğrenildi. Son olarak Çin Halk Cumhuriyeti takımı Hebei China Fortune'da görev yapan 29 yaşındaki oyuncunun boşta olduğu bildirildi.

Zaman zaman kanatlarda da görev alabilen Brezilyalı futbolcunun transferi hafta sonuna kadar netlik kazanacak. Futbol yaşamına ülkesinin Greimo takımında başlayan Aloisio, Brezilya'da Caxias do Sul, Chapecoense, Tombense, Figueirense FC ve Sao Paulo'da forma giydi. İsviçre'de Chiasso ekibinde de top koşturan Aloisio, Çin'de Shandong Luneng'de oynadı. Hebei China Fortune'da geçen sezon toplam 26 maça çıkan Aloisio, 14 gol atmayı başardı.