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Teleset Mobilya Akhisarspor - Balıkesirspor Baltok: 2-2 (Hazırlık maçı)

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, () Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Teleset Mobilya Akhisarspor, milli maç nedeniyle lige verilen arada oynadığı hazırlık maçında 1'inci Lig ekibi Balıkesirspor Baltok'la 2-2 berabere kaldı. Spor Toto Akhisar...

Teleset Mobilya Akhisarspor - Balıkesirspor Baltok: 2-2 (Hazırlık maçı)

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Teleset Mobilya Akhisarspor, milli maç nedeniyle lige verilen arada oynadığı hazırlık maçında 1'inci Lig ekibi Balıkesirspor Baltok'la 2-2 berabere kaldı. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda Kutluhan Bilgiç'in yönettiği özel müsabakada Beleck ve Anıl'ın gollerine engel olamayarak 2-0 geriye düşen Akhisar ekibi Barbosa ve Henrique ile skorda denge sağladı.
11'inci dakikada Balıkesirspor Baltok öne geçti. Sağdan Uğur’un ortasında iyi yükselen Beleck’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
57'nci dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Mehmet Boztepe’nin sağ kanattan ceza sahasına yerden yaptığı ortada Anıl topu filelere gönderdi: 0-2. 
62'inci dakikada Bilal’in defans arkasına attığı topta kaleci ile karşı karşıya kalan Barbosa düzgün vurdu: 1-2.
82'nci dakikada Lopes’in ortasında ceza sahasında Henrique’nin dokunuşuyla Akhisarspor beraberliği yakaladı: 2-2. Maç da bu skorla sona erdi.

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