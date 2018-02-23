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Teleset Mobilya Akhisarspor - Atiker Konyaspor maçının ardından

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, () Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarını kazanıp tırmanışa geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, Atiker Konyaspor engelini evinde çok rahat aştı: 3-0. Karşılaşmanın ardından iki...

Teleset Mobilya Akhisarspor - Atiker Konyaspor maçının ardından

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarını kazanıp tırmanışa geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, Atiker Konyaspor engelini evinde çok rahat aştı: 3-0. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Önemli bir maçı kayıpsız geçtiklerini ifade eden Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Buruk, "Oyunu doğru yönde oynadık. Oyuncularımız inanılmaz şekilde mücadele etti. Fazlaca ağırlığımızı koyduk. Doğru geçişlerle oyunu kazandık. Bizim iin çok önemli bir galibiyetti. Hedefimiz üst grubu yakalamak. Kupada hafta içinde Galatasaray'la karşılaşacağız. Tribünlerde bizi destekleyen taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlar da oyuncularımız kadar performans gösterdiler" dedi.
BİZ KOLAY TESLİM OLACAK BİR TAKIM DEĞİLİZ
Beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını ifade eden Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Özdilek "Adis Jahovic'le önemli pozisyonlara girdik ancak değerlendiremedik. Akhisarspor haklı galibiyet aldı. Oyuna iyi başladık ama 6 kişiyle 1 kişi gol yedik. Biz kendi karakterimizin dışında oynadık. Biz kolay teslim olacak bir takım değiliz. Konsantrasyon eksiliği ve ciddiyetsizlik nedeniyle yenildik. Önemli bir maçı kaybettik. Kafamızı kaldıracağız, dersler çıkaracağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Okan Buruk'un açıklamaları
-Mehmet Özdilek'in açıklamaları

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