Teleset Mobilya Akhisarspor'a yeni stat 'maç başı' kiralanacak

SÜPER Lig'de ikinci yarıda maçlarını yeni stadında oynayacak Teleset Mobilya Akhisarspor geri sayıma geçerken, Belediye Başkanı Salih Hızlı gazetecilere tesisi gezdirdi.Basın mensuplarına yeni statta kahvaltı veren Hızlı, "Stadımız bitti. Sadece yetkili kurumlardan resmi yazı bekliyoruz. Stadımız Akhisarspor'a maç başına kiraya verilecek" dedi. Hızlı, 18'inci haftadaki Antalyaspor müsabakasının yeni statta oynanabileceğini ifade ederek, "Ocak ayında belediye meclis toplantısında stadın 10 yıllığına Akhisarspor'a verilmesi kararı alındı. Ancak yapılan bir görüşme sonunda stadın kulübe maç başına kiraya verilmesi görüşü ağırlık kazandı. Amacımız hem kulübümüzün hem de belediyemizin bundan faydalanması. Yaklaşık 6 sezondur Manisa'ya taşınan taraftarlarımızı da düşünmemiz gerekiyor. En uygun kararı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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