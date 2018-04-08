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Tekvandoda Gençlik Olimpiyatları'na 2 kota

İSTANBUL,() -  Milli tekvandocular Emine Göğebakan ve Dilara Arslan, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Tunus'un Hammamet şehrinde düzenlenen ve 2 gün süren 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları Tekvando Eleme Müsabakaları'nda...

Tekvandoda Gençlik Olimpiyatları'na 2 kota

İSTANBUL,() - 
Milli tekvandocular Emine Göğebakan ve Dilara Arslan, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.
Tunus'un Hammamet şehrinde düzenlenen ve 2 gün süren 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları Tekvando Eleme Müsabakaları'nda 6 Türk tekvandocu kota için mücadele etti. Bayanlar 44 kiloda Emine Göğebakan ve +63 kiloda Dilara Arslan, Arjantin'de düzenlenecek olan 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na kota elde etmeyi başardı.
DÜNYA ŞAMPİYONASI HEYECANI BAŞLIYOR
2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları Tekvando Eleme Müsabakaları'nın ardından yine Tunus'un Hammamet şehrinin evsahipliğinde Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası başlıyor. Yüze yakın ülkeden 950 civarında sporcunun mücadele edeceği dünya şampiyonasına Türkiye, 10 erkek, 10 bayan sporcuyla katılım gerçekleştirecek. Beş gün sürecek şampiyonada her gün 4 sıklette müsabakalar yapılacak. Yarın günü yapılacak ilk gün müsabakalarında Türkiye adına bayanlar 42 kiloda Emine Göğebakan, 44 kiloda Vildan Kılıç, erkekler 45 kiloda Server Balaban ve 48 kiloda Görkem Polat tatamiye çıkacak. Ali Şahin teknik direktörlüğünde milli takım kafilesinde şu sporcular bulunuyor:
"Erkekler: Server Balaban (45 kilo), Görkem Polat (48 kilo), Ömer Yasin Orhan (51 kilo), Kemal Külük (55 kilo), Arslan Demir (59 kilo), Nesim Küskü (63 kilo), Seydi Vakkas Dağdelen (68 kilo), Savaş Taştekin (73 kilo), Melih Yılmaz (78 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+78 kilo)
Bayanlar: Emine Göğebakan (42 kilo), Vildan Kılıç (44 kilo), İklima Betül Karakuş (46 kilo), Elif Ilgın Öztabak (49 kilo), Zeynep Şeyma Turhan (52 kilo), Emine Nur Palaz (55 kilo), Ayşenur Özcan (59 kilo), İkra Kayır (63 kilo), Huri Korkut (68 kilo), Dilara Arslan (+68 kilo)"
(FOTOĞRAFLI)

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