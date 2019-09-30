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Tekvandoda çifte Avrupa şampiyonası heyecanı

ANKARA, () - Tekvandoda, Avrupa yıldızlar ve gençler şampiyonaları İspanya’da başlıyor. Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından düzenlenecek iki şampiyona İspanya’nın Marina D’Or bölgesinde gerçekleştirilecek. Avrupa Yıldızlar...

SPOR 30.09.2019, 12:25
Tekvandoda çifte Avrupa şampiyonası heyecanı

ANKARA, () - Tekvandoda, Avrupa yıldızlar ve gençler şampiyonaları İspanya’da başlıyor.
Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından düzenlenecek iki şampiyona İspanya’nın Marina D’Or bölgesinde gerçekleştirilecek. Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası 1-3 Ekim, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası ise 4-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.
Türkiye, geçen Şubat ayında Antalya’da düzenlenen 4’üncü WT Başkanlık Kupası’nda sporcuların elde ettiği kotalar sayesinde her iki şampiyonada da kalabalık bir kadro ile mücadele edecek. Türkiye, teknik direktör Ali Şahin yönetiminde Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nda 31’i kız, 20’si erkek olmak üzere 51, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’nda ise 22’si erkek 12’si kız olmak üzere 34 sporcu ile temsil edilecek.

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