Tekvandoda bir altın bir gümüş madalya

SAMSUN, ()

Samsun'da düzenlenen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları tekvando branşında Selver Şeker altın, Muhammed Güler gümüş madalya kazandı.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda kadınlar +67 kilo finalinde Selver Şeker, İranlı Mouna Shiritazehgheshlagh ile karşılaştı. Milli tekvandocu, rakibini 15-9 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Muhammed Güler ise erkekler 68 kilo finalinde Rus Aleksei Zastrozhin ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 19-8 kaybeden milli tekvandocu, gümüş madalya kazandı.

Ahmet Hakan Tuna, erkekler 58 kilodaki bronz mücadelesinde Rus Kazbek Latipov'a 20-18 yenilirken, kadınlar 67 kilodaki üçüncülük maçında ise Yıldız Bekil, Yunanlı Maria Fouledaki'ye 21-14 mağlup oldu.

