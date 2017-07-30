Tekvandoda bir altın 2 bronz madalya

SAMSUN, ()

Samsun'da düzenlenen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları tekvando branşında Merve Yazıcı altın, Batuhan Şimşek ile Osman Geçit ise bronz madalya kazandı.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kilo finalinde Merve Yazıcı, Rus Evelina Karpinskaia'yı 6-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Batuhan Şimşek, erkekler 80 kilodaki bronz mücadelesinde Portekizli Helder Carreira Gomes'in karşısına çıktı. Rakibine 13-5 üstünlük kuran milli sporcu, bronz madalyaya uzandı.

Milli sporcu Osman Geçit ise erkekler +80 kilodaki üçüncülük maçında karşılaştığı Tayvanlı Cheng-Lin Hsieh ile oynadığı müsabakayı 28-13 kazanarak bronz madalya elde etti.

