Tekvandoda 4. Avrupa Başkanlık Kupası sona erdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () -



ANTALYA’nın Serik ilçesinde düzenlenen 4. Avrupa Başkanlık Kupası müsabakaları sona erdi.

Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen 4. Avrupa Başkanlık Kupası’nda 66 ülkeden 2 bin 94 sporcu mücadele etti. Turnuvanın son gününde büyük erkekler kategorisinde mücadeleler yapılırken Türk sporcular 2 gümüş madalya kazandı. Türk sporculardan Deniz Dağdelen 54 kiloda gümüş madalya kazanırken, Ferhat Can Kavurat da 63 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. Bugün oynanan müsabakaların ardından turnuva düzenlenen madalya töreniyle sona erdi.

Yarın ise 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası başlayacak. Bu turnuva ise 13- 16 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Turnuvadan detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)