Tekvandoculardan Akdeniz Oyunları'nda 6 madalya

İSTANBUL /

Milli tekvandocular Akdeniz Oyunları'nı 2'si altın toplam 6 madalya ile tamamladı.

İspanya'nın Tarragona şehrinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda tekvando müsabakaları sona erdi. Türkiye, 4'ü erkek 3'ü bayan olmak üzere 7 sporcu ile katıldığı organizasyonu 6 madalya ile tamamladı. Toplam 26 ülkeden sporcuların yer aldığı organizasyonda milli tekvandocular 2 altın ve 4 bronz madalya elde etti.

Bayanlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve 57 kiloda İrem Yaman, Akdeniz Oyunları şampiyonu olmayı başardı. +67 kiloda Nafia Kuş ile, erkekler 68 kiloda Hakan Reçber, 80 kiloda Yunus Sarı ve +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, milli takım kafilesini kutladı.

Başkan Şahin, "7 sporcuyla katıldığımız organizasyonu 6 madalya ile tamamlayarak ülkemizi temsil ettiğimiz organizasyonda görevimizi yerine getirdik. Madalya kazanamayan tek sporcumuz da altın vuruşla maçını kaybetti. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda durmadan çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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